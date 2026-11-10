Республіканський конгресмен запустив 48-годинний процес імпічменту Піта Геґсета

Республіканець Томас Массі з Палати представників Конгресу Сполучених Штатів виніс на розгляд колег питання про імпічмент міністру війни США Піту Геґсету.

Як пише BBC, політик переконаний, що очільник Пентагону порушив конституцію, коли упродовж понад 90 днів без згоди парламенту санкціонував завдання ударів по Ірану.

Массі запевняє, що робить Геґсету певну послугу: мовляв, краще імпічмент станеться зараз, коли республіканці ще мають більшість у Конгресі і можуть швидко затвердити нового міністра. Після приходу до влади демократів у січні справа проти Геґсета ризикує перетворитися на повноцінне розслідування.

Сам Геґсет з такою оцінкою ситуації не згоден: він назвав Массі "розлюченим конгресменом-невдахою" через те, що республіканець не зміг переобратися на проміжних виборах. Також голова Пентагону вважає, що зазнає атак через те, що демонтрує ефективність у своїй роботі.

Згідно з парламентською процедурою в Америці, конгресмени мають упродовж 48 годин провести голосування щодо схвалення чи заперечення відсторонення посадовця, передачі справи до профільного комітету або її перенесення.

Дональд Трамп висловив Геґсету підтримку і закликав не голосувати за імпічмент. Міністр водночас переконаний, що йому нічого не загрожує до самого завершення президентських повноважень нинішнього господаря Білого дому.