Німеччина закликає ЄС розглянути фінансування України у 2027 році

Німеччина закликала ЄС включити до порядку денного неформальної зустрічі Європейської ради в Дубліні фінансування України у 2027 році.

Про це передає "Суспільне", посилаючись на текст листа Мерці до Антоніу Кошти.

За словами німецького канцлера, наступного року потрібно перекрити прогнозований дефіцит фінансування в 70 мільярдів євро для України, з яких орієнтовно 45 мільярдів має взяти на себе саме Євросоюз. Мерц зазначив, що всі держави-учасниці мають зробити справедливий внесок.

Він також наголосив, що в контексті переговорів щодо наступної Багаторічної фінансової рамки (MFF) Євросоюз повинен знайти рішення, яке матиме підтримку всіх держав-учасниць і забезпечить Україну надійною перспективою багаторічного фінансування починаючи з 2028 року, включно з уже нарахованими зобов'язаннями щодо сплати відсотків.

«Підтримка України є питанням нашої неподільної європейської безпеки, і розподіл тягаря цієї підтримки також має бути неподільним», — сказав Мерц.