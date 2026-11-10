Віткофф після перемовин з Україною і представниками Європи та НАТО: «Будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет»

Американський спецпредставник зазначив, що обговорювали розбудову наявних європейських інституцій і угоди в сфері безпеки.

Американський спецпредставник Стів Віткофф опублікував заяву за підсумками переговорів з Україною та представниками Європи й НАТО 10 листопада в Абу-Дабі. У дописі в X він сказав, що обговорення відображає спільні цілі та відданість євроантлантичній безпеці.

Переговори продовжили кординацію зусиль, спрямованих на завершення війни в Україні та створення умов для тривкого миру, зокрема підтримку надійних гарантій безпеки як складової будь-якого врегулювання. Спільна мета полягає в тому, щоб виробити практичну й взаємопідсилювальну систему безпеки, яка зміцнить довгострокову безпеку України та створить довіру, потрібну для досягнення врегулювання шляхом переговорів.

«Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність і самостійність у ухваленні рішень, а також забезпечувати Україні надійні гарантії безпеки», – йдеться в його дописі в X.

Американський спецпредставник додав, що поряд із головним зосередженням на тривалому мирі обговорення охопило й те, як розбудовувати наявні європейські інституції та угоди у сфері безпеки після завершення війни в Україні.

«Учасники також визнали, що розв'язання повоєнних безпекових проблем і зниження ризику конфлікту є вкрай важливими. Вони обговорили, як забезпечити дієві механізми управління ризиками та уникнення небезпечної ескалації. Учасники підтвердили свою спільну відданість міцній повоєнній європейській архітектурі безпеки та відповідним домовленостям і чітко заявили, що сильне НАТО залишатиметься центральним елементом євроатлантичної колективної оборони», – сказав він.