Нардепи проголосували за новий механізм надання пільг на проїзд у громадському транспорті

Документ передбачає перехід до адресної грошової форми реалізації пільг на проїзд та запровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

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Сьогодні, 10 листопада, Верховна Рада ухвалила закон №5651-2 про новий механізм надання пільг на проїзд у громадському транспорті.

Як стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради, за проголосували 235 народних депутатів.

Документ передбачає перехід до адресної грошової форми реалізації пільг на проїзд та запровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Зокрема, пропонується запровадити електронний квиток як основний документ для підтвердження права на пільговий проїзд.

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У пояснювальній записці йдеться, що документ регулює надання пільг з оплати проїзду та інших соціальних пільг окремим категоріям громадян, зокрема учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовцям, членам сімей загиблих, ветеранам праці, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим соціально незахищеним групам.

Закон визначає порядок видачі безкоштовних електронних квитків для категорій громадян, передбачених законодавством про статус ветеранів війни, соціальний захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, ветеранів військової служби, військовослужбовців, осіб похилого віку, дітей, осіб з інвалідністю та реабілітованих жертв політичних репресій.

Також пропонується врегулювати порядок і розміри надання окремих пільг.

Кабінет Міністрів має протягом шести місяців після опублікування закону привести свої нормативно-правові акти та акти центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим законом.