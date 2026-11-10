Зеленський: опрацьовуються логістичні альтернативи для Києва та визначених обласних центрів

Президенту доповів премʼєр-міністр щодо ситуації в енергетиці, ліквідації наслідків російських ударів та комунікації з Єврокомісією.

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Премʼєр-міністр України Сергій Корецький доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації в енергетиці, ліквідації наслідків російських ударів та комунікації з Єврокомісією.

Про це написав глава держави у соцмережах.

«Перше: вдячний Урсулі фон дер Ляєн та команді Єврокомісії за те, що вже почалось узгодження конкретних кроків, які саме зараз можуть підтримати наші міста й громади в умовах російського терору. Важливо надати якнайбільше можливостей людям, щоб пройти цю зиму», – розповів він.

Також додав, що прем’єр-міністр разом із міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським, секретарем РНБО Ігорем Клименком опрацьовують необхідні логістичні альтернативи для Києва та визначених обласних центрів.

Україна готується до двосторонніх форматів із партнерами в Європі та роботи з міжнародними фінансовими інституціями протягом наступних тижнів.

«Будуть додаткові кроки, які посилять нашу державу», – написав Зеленський.