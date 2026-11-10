​Опалювальний сезон у Києві: теплопостачання отримали 85% будинків

Більшість житлових будинків, що перебувають на обслуговуванні комунальних керуючих компаній, уже отримали тепло.

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У Києві до опалення підключили 85% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії. Технологічний процес подачі тепла в столиці наближається до завершення.

Про це 10 листопада повідомили в КМДА з посиланням на "Київтеплоенерго".

За даними підприємства, станом на 6:00 більшість житлових будинків, що перебувають на обслуговуванні комунальних керуючих компаній, уже отримували тепло.

Водночас будинки, які працюють за колективними договорами, підключають до опалення за індивідуальними заявками їхніх управителів.

Що передувало?

Опалювальний сезон у житловому секторі Києва розпочався 2 листопада. Рішення про запуск опалення міська влада ухвалила з огляду на погодні умови та температуру зовнішнього повітря. Заклади соціальної сфери почали підключати до тепла раніше – 16 жовтня. Наразі опалення отримали понад 86% таких установ, зокрема лікарень, дитячих садків і шкіл. Їх підключають за окремими заявками.

Станом на ранок 9 листопада тепло отримували майже 80% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії.