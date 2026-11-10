Дубовик: впровадження окремих сервісів Реєстру виборців у «Дії» можливе, але не означає вибори в смартфоні

Окремі сервіси Державного реєстру виборців можуть бути перенесені на портал «Дія» і бути там розгорнутими.

У ЦВК бачать можливість взаємодії Державного реєстру виборців із порталом «Дія», але це не означає запровадження голосування через смартфон.

Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик на форумі «Легітимність повоєнних виборів починається з реєстру виборців», інформує LB.ua.

Під час дискусії голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська додала, що під час досліджень організації багато громадян відповідали на питання про можливі інструменти взаємодії з державою для внесення змін чи уточнень до даних реєстру через активну роль самих виборців або інформаційну кампанію із залученням «Дії».

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Айвазовська запитала, як ЦВК ставиться до такого запиту суспільства, чи відповідає це законодавству та Конституції, за якою комісія є єдиним органом, що організовує й адмініструє виборчий процес.

«Ми бачимо в цьому можливість до взаємодії… Але для громадськості я хотів би сказати, що це не значить вибори в смартфоні. Це значить, що окремі сервіси Державного реєстру виборців можуть бути перенесені на портал «Дія» і бути там розгорнутими», – сказав Дубовик.

Як приклад він навів сервіси Пенсійного фонду.

«Коли ми звертаємось з довідкою до Пенсійного фонду, ми не звертаємось до порталу Дія, ми через портал «Дія» звертаємось до Пенсійного фонду. Так само потрібно впроваджувати сервіси, коли Державний реєстр виборців може співпрацювати з порталом «Дія», – пояснив заступник голови ЦВК.

За його словами, такі ідеї в комісії були й раніше, проте Міністерство цифрової трансформації ще до війни не було повністю готове йти назустріч. У відомстві вимагали передати їм реєстр, а в ЦВК відповідали, що передати його не можуть, натомість потрібна взаємодія.

«Але це питання може бути вирішено… Нам потрібно буде взаємодіяти через портал «Дія» для того, щоб спростити громадянину взаємодію з Державним реєстром виборців», – прогнозує Дубовик.