Новий порядок обліку ВПО передбачатиме 90 днів на верифікацію даних

Порядок взяття на облік внутрішньо переміщених осіб уже перебуває на стадії фіналізації.

Про це заявила заступниця Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Тетяна Стеф’юк на форумі Громадянської мережі ОПОРА «Легітимність повоєнних виборів починається з реєстру виборців», інформує LB.ua.

«Мінрегіон є новоутвореним міністерством, відповідно ми підхоплюємо політику щодо внутрішньо переміщених осіб частково від Міністерства соціальної політики. Тут ми працюємо спільно над цією політикою», – зазначила Стеф’юк.

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Вона нагадала, що в жовтні набув чинності новий закон про забезпечення соціальних гарантій внутрішньо переміщених осіб, і зараз уряд напрацьовує відповідну законодавчу рамку, зокрема щодо оновлення процедур обліку таких осіб.

«Наша спільна мета з Міністерством соціальної політики – не створювати додаткових бюрократичних обмежень, а синхронізувати всю інформацію, яка є в різних реєстрах, щоб постановка на облік або оновлення відповідних даних були максимально доступними для таких осіб», – пояснила посадовиця.

Ідеться як про електронні сервіси, зокрема портал «Дія», так і про центри надання адміністративних послуг. У новому порядку передбачено 90 днів на верифікацію даних, а під час постановки на облік – інформаційну кампанію для громадян про можливості, які відкриває для них ця процедура.

«Наше прагнення – перейти від адміністративної моделі, коли відповідна довідка дорівнює послузі, до максимальної інформаційної кампанії про те, що це створює відповідні можливості для громадян», – сказала вона.

Зокрема, це стосується доступу до соціальних послуг – дитячих садочків, медицини, іншої соціальної підтримки, – а також працевлаштування.

«Сукупність усіх цих умов є базисом для інтеграції громадян у ту чи іншу громаду», – наголосила Стеф’юк.

Стеф’юк також погодилася з головою правління ОПОРИ Ольгою Айвазовською, що соціальний статус внутрішньо переміщеної особи не завжди збігається з процесами, які відбуваються внаслідок посилення агресії з боку Російської Федерації.

«Особливо ми це бачимо, коли починається осінньо-зимовий період, коли значна частина населення мігрує у відносно безпечні регіони. Тому ці два процеси треба розділяти», – сказала вона.

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Внутрішня міграція, за її словами, – це зовсім інший процес. І це буде впливати на демографію у повоєнний період та на підготовку та проводення виборів.

«Тут треба розуміти, що вибори будуть проходити вже після завершення воєнного стану, і є певні політичні домовленості, у який строк вони мають відбутися. Відповідно, і структура всередині країни буде відрізнятися: те, що є станом на листопад 2026 року, і те, що буде на момент організації виборів. І тут різні інструменти можуть використовуватися, щоб дослідити фактичну чисельність», – пояснила Стеф’юк.

Голова правління громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська, своєю чергою, зазначила, що, за даними різних досліджень, 52% громадян після переїзду не реєструються за новою адресою. Тому постає питання не лише обліку ВПО, а й оновлення єдиного демографічного реєстру.

Стеф’юк наголосила, що на практиці міністерство вже взаємодіє з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики, щоб принаймні сервіси могли бути інтегрованими.

«Як частину політики щодо ВПО ми плануємо зробити спільний реєстр доступного житла, щоб ця інформація була синхронізована і внутрішньо переміщені особи могли це отримувати через єдину цифрову екосистему», – додала вона.

Водночас, за її словами, про зміну місця перебування, як правило, не повідомляють економічно активні громадяни, які можуть дозволити собі на певний період переїхати в тилові регіони. Разом із ними зміщується і певна частка доданої вартості та регіонального продукту, адже люди витрачають кошти на відповідній території, і у відсотковому співвідношенні видно, наскільки це впливає на бюджети тих чи інших громад.

«Зовсім інша ситуація, коли це стосується соціально вразливих наших громадян, внутрішньо переміщених, які буквально виїжджають з одним рюкзаком і з найдорожчими своїми речами і потребують відповідної підтримки. Це вже зовсім інша механіка процесу і зовсім інший алгоритм», – підкреслила Стеф’юк.