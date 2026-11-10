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Новий порядок обліку ВПО передбачатиме 90 днів на верифікацію даних

Порядок взяття на облік вже на завершальній стадії.

Новий порядок обліку ВПО передбачатиме 90 днів на верифікацію даних
Тетяна Стеф'юк
Фото: Анна Стешенко

Порядок взяття на облік внутрішньо переміщених осіб уже перебуває на стадії фіналізації. 

Про це заявила заступниця Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Тетяна Стеф’юк на форумі Громадянської мережі ОПОРА «Легітимність повоєнних виборів починається з реєстру виборців», інформує LB.ua.

«Мінрегіон є новоутвореним міністерством, відповідно ми підхоплюємо політику щодо внутрішньо переміщених осіб частково від Міністерства соціальної політики. Тут ми працюємо спільно над цією політикою», – зазначила Стеф’юк.

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Вона нагадала, що в жовтні набув чинності новий закон про забезпечення соціальних гарантій внутрішньо переміщених осіб, і зараз уряд напрацьовує відповідну законодавчу рамку, зокрема щодо оновлення процедур обліку таких осіб.

«Наша спільна мета з Міністерством соціальної політики – не створювати додаткових бюрократичних обмежень, а синхронізувати всю інформацію, яка є в різних реєстрах, щоб постановка на облік або оновлення відповідних даних були максимально доступними для таких осіб», – пояснила посадовиця.

Ідеться як про електронні сервіси, зокрема портал «Дія», так і про центри надання адміністративних послуг. У новому порядку передбачено 90 днів на верифікацію даних, а під час постановки на облік – інформаційну кампанію для громадян про можливості, які відкриває для них ця процедура.

«Наше прагнення – перейти від адміністративної моделі, коли відповідна довідка дорівнює послузі, до максимальної інформаційної кампанії про те, що це створює відповідні можливості для громадян», – сказала вона.

Зокрема, це стосується доступу до соціальних послуг – дитячих садочків, медицини, іншої соціальної підтримки, – а також працевлаштування. 

«Сукупність усіх цих умов є базисом для інтеграції громадян у ту чи іншу громаду», – наголосила Стеф’юк.

Стеф’юк також погодилася з головою правління ОПОРИ Ольгою Айвазовською, що соціальний статус внутрішньо переміщеної особи не завжди збігається з процесами, які відбуваються внаслідок посилення агресії з боку Російської Федерації.

«Особливо ми це бачимо, коли починається осінньо-зимовий період, коли значна частина населення мігрує у відносно безпечні регіони. Тому ці два процеси треба розділяти», – сказала вона.

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Внутрішня міграція, за її словами, – це зовсім інший процес. І це буде впливати на демографію у повоєнний період та на підготовку та проводення виборів. 

«Тут треба розуміти, що вибори будуть проходити вже після завершення воєнного стану, і є певні політичні домовленості, у який строк вони мають відбутися. Відповідно, і структура всередині країни буде відрізнятися: те, що є станом на листопад 2026 року, і те, що буде на момент організації виборів. І тут різні інструменти можуть використовуватися, щоб дослідити фактичну чисельність», – пояснила Стеф’юк.

Голова правління громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська, своєю чергою, зазначила, що, за даними різних досліджень, 52% громадян після переїзду не реєструються за новою адресою. Тому постає питання не лише обліку ВПО, а й оновлення єдиного демографічного реєстру. 

Стеф’юк наголосила, що на практиці міністерство вже взаємодіє з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики, щоб принаймні сервіси могли бути інтегрованими.

«Як частину політики щодо ВПО ми плануємо зробити спільний реєстр доступного житла, щоб ця інформація була синхронізована і внутрішньо переміщені особи могли це отримувати через єдину цифрову екосистему», – додала вона.

Водночас, за її словами, про зміну місця перебування, як правило, не повідомляють економічно активні громадяни, які можуть дозволити собі на певний період переїхати в тилові регіони. Разом із ними зміщується і певна частка доданої вартості та регіонального продукту, адже люди витрачають кошти на відповідній території, і у відсотковому співвідношенні видно, наскільки це впливає на бюджети тих чи інших громад.

«Зовсім інша ситуація, коли це стосується соціально вразливих наших громадян, внутрішньо переміщених, які буквально виїжджають з одним рюкзаком і з найдорожчими своїми речами і потребують відповідної підтримки. Це вже зовсім інша механіка процесу і зовсім інший алгоритм»,  – підкреслила Стеф’юк.

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