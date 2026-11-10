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Зеленський назвав два можливі сценарії для Європи в разі припинення допомоги Україні: небезпечний і дуже небезпечний

Якщо європейська підтримка припиниться, Росія може посилити гібридні атаки на країни Європи або вдатися до подальшої експансії, наголосив президент.

Зеленський назвав два можливі сценарії для Європи в разі припинення допомоги Україні: небезпечний і дуже небезпечний
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

Скептичне ставлення до допомоги Україні не відповідає інтересам жодної європейської країни, оскільки йдеться про протистояння з Росією, яка виступає проти європейських правил і цінностей. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю DR Nyheder, яке процитував у соцмережах.

"Із прагматичного погляду мати сильну Україну важливо й навіть необхідно. Якщо європейська допомога припиниться, наслідки можуть бути тільки небезпечні або дуже небезпечні", – зазначив глава держави.

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Перший сценарій передбачає масштабування російських гібридних атак. Зеленський нагадав, що Росія вже вдавалася до таких дій у Молдові, Румунії, Болгарії, Німеччині, Фінляндії та Данії. У разі припинення підтримки України ці атаки можуть стати масовими. Президент назвав це м’якшим із можливих сценаріїв.

Другий, значно небезпечніший варіант – подальше просування Росії в Європу. За словами Зеленського, Володимир Путін прагне відновити вплив, який Росія мала за часів СРСР, зокрема на країни Балтії та Молдову.

"Тобто йдеться також про країни, які входять у НАТО, а це означає, що НАТО доведеться реагувати. Буде залучена вся Європа та Сполучені Штати", – пояснив президент.

Окремо Зеленський звернув увагу на загрози на морі. Росія, за його словами, може заблокувати Балтійське море так само, як нині блокує Чорне.

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