Зеленський назвав два можливі сценарії для Європи в разі припинення допомоги Україні: небезпечний і дуже небезпечний

Якщо європейська підтримка припиниться, Росія може посилити гібридні атаки на країни Європи або вдатися до подальшої експансії, наголосив президент.

Скептичне ставлення до допомоги Україні не відповідає інтересам жодної європейської країни, оскільки йдеться про протистояння з Росією, яка виступає проти європейських правил і цінностей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю DR Nyheder, яке процитував у соцмережах.

"Із прагматичного погляду мати сильну Україну важливо й навіть необхідно. Якщо європейська допомога припиниться, наслідки можуть бути тільки небезпечні або дуже небезпечні", – зазначив глава держави.

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Перший сценарій передбачає масштабування російських гібридних атак. Зеленський нагадав, що Росія вже вдавалася до таких дій у Молдові, Румунії, Болгарії, Німеччині, Фінляндії та Данії. У разі припинення підтримки України ці атаки можуть стати масовими. Президент назвав це м’якшим із можливих сценаріїв.

Другий, значно небезпечніший варіант – подальше просування Росії в Європу. За словами Зеленського, Володимир Путін прагне відновити вплив, який Росія мала за часів СРСР, зокрема на країни Балтії та Молдову.

"Тобто йдеться також про країни, які входять у НАТО, а це означає, що НАТО доведеться реагувати. Буде залучена вся Європа та Сполучені Штати", – пояснив президент.

Окремо Зеленський звернув увагу на загрози на морі. Росія, за його словами, може заблокувати Балтійське море так само, як нині блокує Чорне.