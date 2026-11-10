Головне за ніч та ранок вівторка, 10 листопада: атаки на Кропивницький та Вінницю, майже 160 боєзіткнень, переговори в Абу-Дабі

Нічні повітряні атаки , 156 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, "Марш тиші" у Кракові, дискусія на майданчику LB.Talks.

Сьогодні в Абу-Дабі розпочалися переговори команд України, США і Росії. Це перша тристороння очна зустріч країн із лютого.

Американський спецпредставник Стів Віткофф у заяві за підсумками переговорів з Україною та представниками Європи й НАТО зазначив, що обговорення відображає спільні цілі та відданість євроантлантичній безпеці.

LB.ua стежить за перемовинами у режимі наживо.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 156 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ять атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Русин Яр та в бік Миколайпілля.

Тринадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2 220 окупантів, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО, 8 наземних робокомплексів, 525 одиниць автомобільної техніки і і автоцистерн та 3 штуки спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 611 600 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

У ніч проти 10 листопада російські війська атакували цивільне підприємство у Вінницькій області. Внаслідок удару загинули двоє людей.

На території підприємства зафіксували руйнування. Крім того, внаслідок атаки пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Кіровоградської області. Внаслідок обстрілу травмувалися двоє людей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Роботу рятувальників ускладнила загроза нових російських обстрілів.

Раніше про атаку на Кропивницький написав у телеграмі начальник ОВА Андрій Райкович. "Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі обласного центра. Влучання припало по одній із торговельних мереж", – розповів він.

У ніч на 10 листопада Росія атакувала пʼять великих електропідстанцій, через які електроенергія подається між регіонами, повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

«Цієї ночі Росія атакувала 10 областей. Під ударом опинилися п’ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях, через які електроенергія передається між регіонами», - розповів він.

Дві людини загинули в результаті обстрілу Ладижина. Ще 9 людей постраждали в Харкові та Переяславі.

Ворог знову бив по соціальних об'єктах: у Харкові пошкоджено дитячий садок, у Білозерці на Херсонщині — лікарню. Зруйновано й пошкоджено житлові будинки на Донеччині, Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині, Полтавщині та Київщині.

Триває ліквідація наслідків атак.

«У ніч на 10 листопада (з 18:00 09 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М (район пуску – Міллерово, рф) та 162 ударними БпЛА типу Shahed (96 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово - рф, ТОТ АР Крим – Гвардійське», – повідомили Повітряні сили.

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За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряна оборона збила і подавила 135 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Станом на ранок бойова робота тривала.

Укладати з оборонними виробниками довгострокові контракти наразі неможливо через нерівномірне надходження коштів від партнерів. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань ОПК Ганна Гвоздяр під час дискусії на майданчику LB.Talks на тему «Чим воювати завтра. Як Україні виграти технологічну гонку».

«Партнери видають нам кошти таким чином, що [частину з них] вони хочуть залишати у себе [для власних виробників], і тому довгострокові контракти на сьогоднішній день для нас, на жаль, це фантастика. Ми оперуємо дуже невеликими сумами грошей, і в цьому є велика проблема», — сказала вона.

Натомість умови роботи виробників пані Гвоздяр описала через порівняння з комп'ютерною грою: «Біжить якийсь Супер Маріо, і тут у тебе приліт, тут змінився курс долара, тут бронювання забрали, тут американці щось відрубали, тут китайці закрили ринок комплектувальних».

У польському Кракові ввечері у понеділок декілька тисяч людей зібралися на акцію "Марш тиші", присвячену жертвам стрілянини у суботу на Ринковій площі.

Задля уникнення провокацій поліція перекрила під'їзні шляхи до центру міста. Президент Кароль Навроцький і прем'єр-міністр Дональд Туск поставили свічки до імпровізованого меморіалу на честь загиблих. Митрополит Кракова кардинал Римо-католицької церкви Гжегож Рись прочитав молитву, до якої долучилися учасники акції.

Нагадаємо, 7 листопада чоловік на автомобілі в'їхав на центральну площу Кракова і відкрив вогонь. Нападник вбив на місці шістьох людей та поранив щонайменше 15, перш ніж в нього поцілили поліціянти. Від отриманих ушкоджень він помер вранці у понеділок.

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