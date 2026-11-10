Керувала окупаційним Донбасгазом: в Ужгороді затримали підозрювану в роботі на ворога

Затриманій загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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В Ужгороді Закарпатської області затримали одну з керівниць окупаційного Донбасгазу.

Як розповіли у СБУ, затриманою є колишня очільниця так званої ділянки управління по газопостачанню та газифікації окупаційного підприємства «Донбасгаз».

До Ужгорода жінка приїхала через треті країни для вирішення особистих справ.

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Як пишуть у СБУ, мешканка Волноваського району з досвідом роботи у сфері транспортування та розподілу енергоносіїв після захоплення селища Донське перейшла на бік ворога.

Згодом її ввели до керівного складу концерну, який об’єднав під своїм контролем захоплені газові мережі на сході України.

Перебуваючи на «посаді» впродовж 2022-2023 років, вона здійснювала управлінську та фінансово-господарську діяльність Донбасгазу на визначеній їй ділянці.

Встановили, що за її участі РФ «перереєструвала» на окупаційне підприємство комплекс споруд, устаткування та інші матеріальні цінності захопленої частини української ГТС. Також жінка організовувала під’єднання місцевих абонентів до газопостачання від російського оператора за «тарифами днр» для наповнення бюджету країни-агресора.

«Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили факт її в’їзду на підконтрольну Україні територію через західний кордон і затримали в орендованій квартирі на Закарпатті», – йдеться у пресрелізі.

Під час обшуку в неї вилучили два мобільні телефони та флешку із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Жінці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У червні 2023 року Служба безпеки заочно повідомила про підозру окупаційному «гендиректору Донбасгазу» – Андрію Іченку.