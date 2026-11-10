Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
ГоловнаСуспільствоПодії

Керувала окупаційним Донбасгазом: в Ужгороді затримали підозрювану в роботі на ворога

Затриманій загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Керувала окупаційним Донбасгазом: в Ужгороді затримали підозрювану в роботі на ворога
Затримання підозрюваної
Фото: СБУ

В Ужгороді Закарпатської області затримали одну з керівниць окупаційного Донбасгазу. 

Як розповіли у СБУ, затриманою є колишня очільниця так званої ділянки управління по газопостачанню та газифікації окупаційного підприємства «Донбасгаз».

До Ужгорода жінка приїхала через треті країни для вирішення особистих справ.

Реклама

Як пишуть у СБУ, мешканка Волноваського району з досвідом роботи у сфері транспортування та розподілу енергоносіїв після захоплення селища Донське перейшла на бік ворога.

Згодом її ввели до керівного складу концерну, який об’єднав під своїм контролем захоплені газові мережі на сході України.

Перебуваючи на «посаді» впродовж 2022-2023 років, вона здійснювала управлінську та фінансово-господарську діяльність Донбасгазу на визначеній їй ділянці.

Встановили, що за її участі РФ «перереєструвала» на окупаційне підприємство комплекс споруд, устаткування та інші матеріальні цінності захопленої частини української ГТС. Також жінка організовувала під’єднання місцевих абонентів до газопостачання від російського оператора за «тарифами днр» для наповнення бюджету країни-агресора.

«Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили факт її в’їзду на підконтрольну Україні територію через західний кордон і затримали в орендованій квартирі на Закарпатті», – йдеться у пресрелізі.

Під час обшуку в неї вилучили два мобільні телефони та флешку із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Жінці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У червні 2023 року Служба безпеки заочно повідомила про підозру окупаційному «гендиректору Донбасгазу» – Андрію Іченку.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies