Член ЦВК пропонує інтегрувати кабінет виборця в «Дію»

Комунікаційну стратегію повоєнних виборів ЦВК напрацьовувала з 2022 року, а наприкінці минулого року її затвердили разом із партнерами.

Комунікація з виборцями має бути цільовою – через «Дію» та SMS кожному виборцеві, а не через ролики й білборди. Найбільше уваги варто приділити молодим виборцям, які голосуватимуть уперше.

Про це заявив член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко на форумі Громадянської мережі ОПОРА «Легітимність повоєнних виборів починається з реєстру виборців», повідомляє LB.ua.

«Ключові речі, які ми для себе визначили: інформація, комунікація, яка має відбуватися з виборцями, повинна бути вчасною, об’єктивною і дуже цілеспрямованою», – наголосив Гевко.

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Комунікаційну стратегію повоєнних виборів ЦВК напрацьовувала з 2022 року, а наприкінці минулого року її затвердили разом із партнерами – Радою Європи, IFES та International IDEA. За словами Гевка, змусити виборця змінити поведінку без відповідної потреби дуже складно.

«І тут постає питання: чи ми готові витрачати ресурс для того, щоб змінювати цю поведінку, чи, можливо, все ж таки потрапити в той момент, коли ця зміна поведінки є природною», – сказав він.

Коли потреба стане природною, на думку Гевка, варто діяти за принципом «push замість pull».

«Тобто не роликами, не білбордами, а цільовою комунікацією», – пояснив член ЦВК.

Ідеться про повідомлення через «Дію» та SMS, коли можна побачити, чи виборець справді перевірив своє включення до реєстру.

«Ми його повинні провести по цьому шляху клієнта від моменту того, чи він включений до реєстру виборців, чи правильно він включений, до дня голосування. Провести його ми повинні на виборчу дільницю. Це завдання, яке повинна виконати держава», – наголосив Гевко.

Водночас він застеріг від того, щоб «вхолосту стріляти»: білборди «Перевір себе в реєстрі виборців» зараз, коли в Києві проблеми зі світлом і немає тепла, на його думку, викличуть у частини суспільства відторгнення.

«Але це не означає, що ми не повинні нічого зараз робити, в жодному випадку», – додав він.

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Ключовими аудиторіями з погляду якості реєстру Гевко назвав виборців за кордоном і внутрішньо переміщених осіб, але найбільше уваги, на його думку, варто приділити молодим виборцям.

«У нас уже виросло ціле покоління, мільйонне покоління людей, які будуть вперше голосувати. З цією аудиторією треба починати працювати», – сказав член ЦВК.

За його словами, переважна більшість громадян зараз не перевіряє своє включення до Державного реєстру виборців, бо не відчуває потреби, хоча це елементарна задача.

«Нам потрібно змінити візуально цей кабінет виборця, його вдосконалити і його розвинути. Тому що в цьому вигляді, в якому він є, він технічно працює», – зазначив Гевко.

Цю послугу, на його думку, треба інтегрувати через «Дію», адже така поведінка для громадян звична.

«Якщо туди буде зашитий цей самий дизайн і той інструмент, до якого є довіра, нам буде легше виконати це завдання, яке ми перед собою ставимо», – пояснив він.

Складніше, за словами Гевка, із закордонними українцями – для них треба знайти правильні канали комунікації. Він також нагадав, що процедуру зміни виборчої адреси планують спростити.

«Чи слід цю проактивну комунікацію зараз робити? Я думаю, що це не на часі, але треба готуватися до того, що її треба ввести», – сказав член ЦВК.