Сили оборони вдарили у Росії по заводу, що ремонтує рідкісні радіолокаційні літаки А-50

А-50 супроводжують літаки та крилаті ракети й проводять розвідку цілей. Росія має лише кілька таких бортів, вартість кожного з яких становить орієнтовно $350 млн.

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Сили оборони атакували 123-й авіаремонтний завод в Новгородській області Росії. Це підприємство ремонтує і обслуговує військово-транспортну авіацію, якою російська армія доставляє вантажі і особовий склад, і літаки дального радіолокаційного виявлення й управління А-50.

Про ураження заводу Генштаб повідомив 10 листопада. Удар відбувся нині вночі.

«На території заводу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюються», – йдеться в повідомили.

Оборонці вже атакували цей завод в березні. Тоді пошкоджень зазнав літак А-50, що стояв на заводі для обслуговування.

Такі борти є літаючими радарами. Ворог використовує їх для розвідки цілей і супроводу крилатих ракет і літаків на відстані сотень кілометрів.