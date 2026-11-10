Трегубов: росіяни пів року не можуть просунутися до Рясного на Сумщині

Після захоплення прикордонного Грабовського російські війська намагаються розширити зону контролю, однак Сили оборони стримують їхнє просування.

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Російські війська протягом шести місяців не можуть просунутися від захопленого прикордонного села Грабовське до сусіднього Рясного на Сумщині. Подальший рух окупантів углиб області зупинили українські військові.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Грабовське росіяни зайняли фактично за одну ніч, просто рванувши від кордону. До Рясного вони не можуть дійти вже пів року", – розповів Трегубов.

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Він пояснив, що подальше просування окупантів углиб області на кілька кілометрів зупинили Сили оборони. Відтоді росіяни продовжують спроби наступати з прикордонних населених пунктів, однак наштовхуються на опір українських військових.

"Там уже почали їм серйозно давати по зубах, і от вони намагаються лізти з тих пір", – додав речник.

Ознак підготовки масштабного наступу немає

Водночас на східній Сумщині, у зоні відповідальності Угруповання об'єднаних сил, наразі немає очевидних ознак підготовки масштабного російського наступу.

"Якихось там великих накопичень, спроб саме через східну Сумщину, яка в нашій зоні контролю, прорватися, ні", – наголосив Трегубов.

Певний тиск російських військ на цій ділянці зберігається, однак інтенсивність бойових дій залишається відносно низькою.