Російський дрон влучив у вантажівку на Сумщині

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Дрон поцілив у вантажівку

У місті Шостка Сумської області російський безпілотник атакував вантажний автомобіль із напівпричепом. Унаслідок влучання постраждав водій.

Про це повідомили в ДСНС України.

Після удару транспортний засіб загорівся. Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно загасили пожежу.

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА