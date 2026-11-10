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Російський дрон влучив у вантажівку на Сумщині

Внаслідок удару транспорт загорівся, постраждав водій.

Російський дрон влучив у вантажівку на Сумщині
Дрон поцілив у вантажівку
Фото: Сумська ОВА

У місті Шостка Сумської області російський безпілотник атакував вантажний автомобіль із напівпричепом. Унаслідок влучання постраждав водій.

Про це повідомили в ДСНС України.

Після удару транспортний засіб загорівся. Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно загасили пожежу.

Фото: Сумська ОВА
Фото: Сумська ОВА

  • Російська армія минулої доби, 9 листопада, атакувала 27 населених пунктів Сумщини, застосовуючи керовані авіабомби, РСЗВ, міномети, артилерію та ударні безпілотники. 
  • Найбільше постраждалих у Сумській громаді – поранення дістали шестеро людей віком від 31 до 60 років. Ще один чоловік травмувався у Великописарівській громаді. Також до лікарні звернулася 15-річна дівчина, поранена під час атаки дрона на Глухівську громаду 5 листопада.
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