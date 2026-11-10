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Українські військові уразили російський дронопорт у Донецькому аеропорту

Для ураження об'єкта застосували засоби Middle Strike.

Українські військові уразили російський дронопорт у Донецькому аеропорту
запуск БпЛА
Фото: скриншот відео

Бійці 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis завдали удару по ворожому дронопорту, який росіяни облаштували на території Донецького аеропорту. 

Про це ідеться на телеграм-каналі Nemesis.

Для ураження об'єкта військові застосували засоби Middle Strike, повідомили у бригаді.

За словами бійців, мета полягає в тому, щоб над українськими містами ставало менше ворожих безпілотників. Саме тому захисники не лише перехоплюють уже запущені дрони, а й знищують саму інфраструктуру, з якої окупанти їх запускають.

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