Справу про розкрадання 26 млн грн на сміттєвому полігоні у Дніпрі передали до суду

До суду передали справу щодо шістьох посадовців комунального і приватного підприємств у Дніпрі, яких звинувачують у заволодінні 26 млн грн бюджетних коштів під час обслуговування міського сміттєвого полігону.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, комунальне підприємство Дніпровської міської ради уклало договір із підконтрольним приватним товариством на утримання єдиного в місті офіційного полігону твердих побутових відходів площею понад 130 га. Підрядник мав забезпечувати експлуатацію об'єкта, зокрема розрівнювати й ущільнювати відходи, пересипати їх ґрунтом і утримувати технологічні дороги.

Слідчі з'ясували, що більшість цих робіт приватна компанія фактично не виконувала, а все робили працівники і техніка самого комунального підприємства. Попри це посадовці підписували фіктивні акти виконаних робіт, на підставі яких із липня 2024 року по січень 2026 року на рахунки фірми безпідставно перерахували 26 млн грн.

Серед підозрюваних - директор комунального підприємства, його заступник, головний бухгалтер і головний інженер, а також директор і головний бухгалтер підконтрольного товариства. Правоохоронці інкримінують їм привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення.