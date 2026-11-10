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На Чернігівщині автомобіль підірвався на вибухівці: є загиблий і постраждалий

ДСНС закликає громадян бути вкрай обережними. 

На Чернігівщині автомобіль підірвався на вибухівці: є загиблий і постраждалий
Фото: ДСНС

Сьогодні близько опівдня у Чернігівському районі легковий автомобіль під час руху польовою дорогою наїхав на вибухонебезпечний предмет. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

Унаслідок вибуху автомобіль загорівся. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання.

Загинув чоловік 1970 року народження. Ще один чоловік, 2008 року народження, отримав травми.

ДСНС закликає громадян бути вкрай обережними: не з’їжджати з перевірених доріг, користуватися лише безпечними маршрутами та не відвідувати території, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

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