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Корнієнко: проведення виборів не має бути умовою в переговорному треку

"Примус країни до виборів — це погано, а росіяни час від часу цим маніпулюють, хоча поки що не дуже вдало".

Корнієнко: проведення виборів не має бути умовою в переговорному треку
Олександр Корнієнко
Фото: Макс Требухов

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголосив, що проведення виборів не має бути умовою в переговорному треку з Росією.

Про це він заявив на форумі Громадянської мережі ОПОРА «Легітимність повоєнних виборів починається з реєстру виборців», передає Lb.ua.

«Примус країни до виборів — це погано. Ми ж бачимо, що це час від часу і росіяни цим маніпулюють. Поки що не дуже вдало це в них виходить. Щодо кроків парламенту, у нас основний крок, як на мене, він вже зроблений», — сказав Корнієнко.

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Ідеться про робочу групу щодо підготовки законодавчих змін для проведення повоєнних виборів.

«Тобто завжди треба починати зі створення хоч якоїсь інфраструктури. Ми інфраструктуру зробили», — пояснив він.

Ця інфраструктура, за його словами, робоча, відкрита й «абсолютно інклюзивна, наскільки це можливо». Робоча група стала майданчиком для реальних дискусій — між політиками різних рівнів, між політиками та громадянським суспільством, а також між органами виконавчої влади. Вона вже дала результат, який голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська, за словами Корнієнка, оцінює як «більше готовий, ніж не готовий».

«Група — парламентська, але вона, скажімо так, не замкнута всередині парламенту», — наголосив він.

Сильною стороною групи Корнієнко назвав велику кількість експертів: він намагався залучити всіх, хто займається цією темою в Україні, зокрема безпосередніх авторів Виборчого кодексу і тих, хто просував його в минулому скликанні.

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«І я думаю, що це якраз дає нам можливість не завжди прив’язуватись до політичних контекстів», — сказав Корнієнко.

Проте виходити зараз у зал із законопроєктами про вибори колеги-депутати, за його словами, вважають «не на часі». 

«Деякі речі, напевно, треба трошки відтермінувати. Але це не заважає працювати в комітетах, зокрема, по питаннях мало пропрацьованих, таким, як нові виклики, які дійсно тільки з’являються», — зазначив Корнієнко.

  •  Першою про необхідність провести вибори в Україні почала говорити Росія, а після зміни влади в США – й американська адміністрація. Дональд Трамп робив відповідні заяви торік, а цього року повернувся до цієї теми на тлі загострення риторики стосовно України. 

 

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