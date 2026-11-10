Юлія Сірко: в Раді досі немає консенсусу щодо голосування українців за кордоном

Багато політcил не згодні надати їм можливість голосувати на розширеній виборчій мережі.

Багато політичних сил не згодні надати українцям за кордоном можливість голосувати на розширеній виборчій мережі.

Про це заявила народна депутатка Юлія Сірко («Голос») на форумі Громадянської мережі ОПОРА «Легітимність повоєнних виборів починається з реєстру виборців», передає Lb.ua.

«У Верховній Раді, чесно, немає, мені здається, ще консенсусу з приводу, як будуть голосувати, наприклад, українці за кордоном», — сказала Сірко.

Вона нагадала про величезну кількість внутрішньо переміщених осіб і українців за кордоном: за її словами, багато що впиратиметься в те, яке виборче право отримають і ті, і інші.

Депутатка зауважила, що «багато політичних сил, наприклад, не згодні надати можливість українцям за кордоном голосувати за кордоном» у розширеній виборчій мережі. На її думку, варто знайти спосіб дати можливість голосувати не лише в консульствах (за словами заступниці Міністра юстиції Ольги Рябухи, їх 161), а відкрити ширшу мережу — наприклад, у місцевих чи орендованих приміщеннях.

За словами Сірко, наразі не узгоджено і механізм надання пасивного та активного виборчого права українцям, які вже п’ятий рік перебувають за кордоном… І не по своїй волі, я би так сказала… І тут є багато питань», — додала депутатка.