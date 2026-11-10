Він надійде до парламенту до кінця року.

Міністерство юстиції підготувалозаконопроєкт, який дозволить вносити до реєстру ДРАЦС дані українців за кордоном. Він надійде до Верховної Ради до кінця року. Для Державного реєстру виборців у ньому насамперед важливі відомості про смерть.

Про це заявила заступниця Міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольга Рябуха на форумі Громадянської мережі ОПОРА "Легітимність повоєнних виборів починається з реєстру виборців", передає Lb.ua.

"Міністерство юстиції вже підготувало законопроєкт, він до кінця цього року зайде у нас до Верховної Ради", - наголосила Рябуха.

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За її словами, документ відкриє можливість вносити до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) відомості з актових записів, складених за кордоном, — про народження, шлюб, розлучення та смерть.

Рябуха назвала законопроєкт "суперважливим".

"Така можливість відкриється з прийняттям такого законопроєкту, і ми будемо його, як Міністерство юстиції, дуже активно адвокатувати", - додала вона.

Як пояснила Рябуха, якщо людина помирає за кордоном, зокрема в медичній установі, актовий запис про смерть складають і свідоцтво видають компетентні органи іноземної держави. Якщо ж іноземні документи не оформили, звертаються до консульських установ.

"В нас 161 консульство, вони мають доступи до ДРАЦС. І вони можуть працювати безпосередньо, як реєстратори ДРАЦС, тобто одразу вносити відомості безпосередньо в реєстр", - підкреслила посадовиця.

Водночас, за її словами, Мін’юст і ЦВК вже налагодили обмін даними за принципом "система-система".

"Ми зробили такий важливий, надзвичайно важливий крок з ЦВК по встановленню такого обміну", - сказала Рябуха.

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Вона зазначила, що в Мін’юсті є 22 реєстри, три з яких - "загальнодержавні флагмани": реєстри бізнесу, нерухомості та ДРАЦС. Логування — фіксація того, хто і коли заходив до реєстру, — за її словами, є мінімальною вимогою до кожної системи.

"В кожній системі є логи, які фіксують кожен вхід, які фіксують мітку часу, електронний підпис, яким зайшли, його сертифікати і так далі. Тобто це є в кожному реєстрі. Без цього реєстр просто не функціонує", - пояснила Рябуха.

Такі відомості, за її словами, видають, зокрема, на підставі ухвали слідчого судді. Рябуха також нагадала про CERT-UA, а також про власний кіберцентр Мін’юсту — команду, яка цілодобово здійснює моніторинг загроз.

"Тому ми можемо мати обережний оптимізм, що дані людей не гуляють по даркнету. Дані саме з реєстрів", - сказала Рябуха.

Вона також зазначила, що "весь наш новий софт відповідає новим стандартам", - підкреслила посадовиця.

Ризики загроз, за її словами, мінімальні.

"У нас є інші ризики — це кінетичні, це фізичне знищення. І це інша категорія, з якою ми працюємо. Але якщо ми говоримо про кібератаки, то тут я можу вас запевнити, що ситуація на порядок краще, ніж вона була раніше", - запевнила Рябуха.