Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
ГоловнаСвіт

Мін’юст підготував законопроєкт, який дозволить вносити до реєстру ДРАЦС дані українців за кордоном

Він надійде до парламенту до кінця року.

Мін’юст підготував законопроєкт, який дозволить вносити до реєстру ДРАЦС дані українців за кордоном
Фото: Lb.ua

Міністерство юстиції підготувалозаконопроєкт, який дозволить вносити до реєстру ДРАЦС дані українців за кордоном. Він  надійде до Верховної Ради до кінця року. Для Державного реєстру виборців у ньому насамперед важливі відомості про смерть.

Про це заявила заступниця Міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольга Рябуха на форумі Громадянської мережі ОПОРА "Легітимність повоєнних виборів починається з реєстру виборців", передає Lb.ua.

"Міністерство юстиції вже підготувало законопроєкт, він до кінця цього року зайде у нас до Верховної Ради", - наголосила Рябуха.

Реклама

За її словами, документ відкриє можливість вносити до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) відомості з актових записів, складених за кордоном, — про народження, шлюб, розлучення та смерть.

Рябуха назвала законопроєкт "суперважливим".

Читайте такожПідготовка до виборів: реєстрація через Дію, нові дільниці для ВПО й військових

"Така можливість відкриється з прийняттям такого законопроєкту, і ми будемо його, як Міністерство юстиції, дуже активно адвокатувати", - додала вона.

Як пояснила Рябуха, якщо людина помирає за кордоном, зокрема в медичній установі, актовий запис про смерть складають і свідоцтво видають компетентні органи іноземної держави. Якщо ж іноземні документи не оформили, звертаються до консульських установ.

"В нас 161 консульство, вони мають доступи до ДРАЦС. І вони можуть працювати безпосередньо, як реєстратори ДРАЦС, тобто одразу вносити відомості безпосередньо в реєстр", - підкреслила посадовиця.

Водночас, за її словами, Мін’юст і ЦВК вже налагодили обмін даними за принципом "система-система".

"Ми зробили такий важливий, надзвичайно важливий крок з ЦВК по встановленню такого обміну", - сказала Рябуха.

Реклама

Вона зазначила, що в Мін’юсті є 22 реєстри, три з яких - "загальнодержавні флагмани": реєстри бізнесу, нерухомості та ДРАЦС. Логування — фіксація того, хто і коли заходив до реєстру, — за її словами, є мінімальною вимогою до кожної системи.

"В кожній системі є логи, які фіксують кожен вхід, які фіксують мітку часу, електронний підпис, яким зайшли, його сертифікати і так далі. Тобто це є в кожному реєстрі. Без цього реєстр просто не функціонує",  - пояснила Рябуха.

Такі відомості, за її словами, видають, зокрема, на підставі ухвали слідчого судді. Рябуха також нагадала про CERT-UA, а також про власний кіберцентр Мін’юсту — команду, яка цілодобово здійснює моніторинг загроз.

"Тому ми можемо мати обережний оптимізм, що дані людей не гуляють по даркнету. Дані саме з реєстрів", - сказала Рябуха.

Вона також зазначила, що "весь наш новий софт відповідає новим стандартам", - підкреслила посадовиця.

Ризики загроз, за її словами, мінімальні.

"У нас є інші ризики — це кінетичні, це фізичне знищення. І це інша категорія, з якою ми працюємо. Але якщо ми говоримо про кібератаки, то тут я можу вас запевнити, що ситуація на порядок краще, ніж вона була раніше", -  запевнила Рябуха.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies