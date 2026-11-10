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Зеленський прибув у Данію ​для зустрічі з прем’єр-міністеркою та провідними оборонними компаніями

Президент анонсував новий "сильний оборонний пакет" для України. 

Зеленський прибув у Данію ​для зустрічі з прем’єр-міністеркою та провідними оборонними компаніями
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський прибув до Данії для зустрічі з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та провідними оборонними компаніями. 

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський розповів, що в нього запланована також аудієнція у Короля Фредеріка Х та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії. 

"Головне – це наша безпека та зміцнення захисту. Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України – сильний оборонний пакет від Данії. Дякую за цю підтримку!", - зазначив він.

Президент наголосив, що Данія з перших днів повномасштабної війни поруч з Україною і залишається одним із найнадійніших партнерів, лідерів у різних форматах. Він подякував данському народу та уряду за підтримку. 

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