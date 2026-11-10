Президент Володимир Зеленський прибув до Данії для зустрічі з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та провідними оборонними компаніями.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський розповів, що в нього запланована також аудієнція у Короля Фредеріка Х та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії.

"Головне – це наша безпека та зміцнення захисту. Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України – сильний оборонний пакет від Данії. Дякую за цю підтримку!", - зазначив він.

Президент наголосив, що Данія з перших днів повномасштабної війни поруч з Україною і залишається одним із найнадійніших партнерів, лідерів у різних форматах. Він подякував данському народу та уряду за підтримку.