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В Іспанії внаслідок детонації вибухівки в рюкзаку загинув кінолог

Вибухівка була закладена за адресою, на яку поліцію викликали із повідомленням про стрілянину. 

Офіцер поліції загинув внаслідок вибуху в іспанському місті Ов'єдо. Місцева влада повідомила, що здетонувала вибухівка в рюкзаку, пише The Guardian.

Загиблим є поліцейський кінологічного підрозділу. Ще один правоохоронець, сапер, дістав поранення. 

El Mundo пише, що вони прибули на виклик про стрілянину й поранення 17-річної дівчини. Там вони побачили частково відкритий рюкзак із ліхтариком, після чого покликали саперний підрозділ Tedax.

Офіцер кінологічного підрозділу Хуан Хосе підійшов до сумки, і вона вибухнула. Хосе загинув, а інший правоохоронець був тяжко поранений. 

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