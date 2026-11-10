В Абу-Дабі завершився перший день переговорів України, США і Росії та консультації з Європою. Хронологічно

Сьогодні в Абу-Дабі розпочалися дводенні переговори команд України, США і Росії. Це перша тристороння очна зустріч країн із лютого.

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15:10. Президент України коротко поговорив з делегацією про підсумки першого дня обговорень, повідомив його радник Дмитро Литвин. Докладна доповідь буде згодом.

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14:49. Завершено перший день переговорів делегацій. Вони продовжаться завтра, повідомила пресслужба голови української делегації Рустема Умєрова.

14:40. Спецпредставник США Джаред Кушнер сказав, що на минулих переговорах у лютому був значний прогрес, але потім сталися події, що віддалили сторони. В минулі два місяці були плідні обговорення з українським і російським президентами, а лідер США прагне встановити мир і вважає, що війна триває занадто довго. Трансляцію промови вів канал APT.

Фото: скриншот відео Associated Press Делегація США на переговорах

«Спілкування з усіма було дуже плідним. Ми майже щодня вели розмови з двома сторонами, і я думаю, що ми справді звузили розбіжності стосовно того, що нам потрібно подолати. Гадаю, у нас є хороші ідеї, як зробити», – сказав Кушнер.

Він сказав, що Європа часто питала в США, чи Владімір Путін дійсно готовий до миру, і він впевнений, що так, за умов дотримання певних умов. Росія ставила те саме запитання про Україну.

«Сьогоднішня надія полягає не лише в тому, щоб обговорити двосторонні питання між країнами, а й у тому, як закінчити війну та надати швидку гуманітарну допомогу. Але також і в тому, як створити правильні безпекові відносини між Україною, Росією та Європою, щоб ми не лише завершили цю війну, а й створили нову структуру і нове розуміння, спираючись на різні інституції і домовленості минулого. Ми беремо те, що працює. Ми намагаємося визначити, знаєте, що не спрацювало і чому ми опинилися в такому становищі», – сказав він на зустрічі.

Його колега Стів Віткофф відзначив конструктивну роботу з європейцями.

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13:37. Співрозмовник LB, обізнаний з ходом попередніх обговорень зі США, прокоментував інформацію The Economist про пропозицію зміни територіальних меж України. Він сказав, що Штати пропонували варіант перенесення частини Донецької і Луганської областей адміністративно в інше обласне підпорядкування, якщо б війна зупинилися на поточній лінії фронту. Однак це не означає, що Україна визнаватиме захоплені території російськими. Джерело наголосило, що це був лише один з численних варіантів.

13:29. УП з посиланням на джерело в українській команді пише, що сторони обговорили гарантії безпеки і для України, і для Росії.

Під час першого раунду переговорів основний фокус зосереджений на гарантіях безпеки України і загалом Європи. Окремо говорили про вимоги Росії до гарантій для неї.

Також йшлося про повоєнне майбутнє.

«Ключова позиція української сторони – спочатку має бути припинення війни. Тільки після цього можливий перехід до формування нової архітектури безпеки в Європі, яка має забезпечити довгострокову стабільність і не допустити повторення агресії», – повідомив співрозмовник на умовах анонімності.

13:21. Росія відкинула можливість негайного припинення вогню. Міністр Сєргєй Лавров, який не присутній на переговорах в Абу-Дабі, заявив, що його країна не погодиться на вимогу європейців негайно припинити вогонь, наводить його слова «Интерфакс».

12:10. Український президент очікує на детальний звіт про хід переговорів.

«Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зараз вже почався тристоронній формат в Абу-Дабі, була і зустріч з європейцями. Стараємось, щоб перемовини цими днями були результативними. Україна та партнери налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків, напрацювання дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру. Потрібно, щоб і російська позиція була аналогічною. Домовились з Алексом координуватись і надалі. Очікую сьогодні на детальний бриф від нашої переговорної групи та партнерів щодо ходу розмови з росіянами», – сказав Володимир Зеленський.

11:04. Американський спецпредставник Стів Віткофф опублікував заяву за підсумками переговорів з Україною та представниками Європи й НАТО 10 листопада в Абу-Дабі. У дописі в X він сказав, що обговорення відображає спільні цілі та відданість євроантлантичній безпеці.

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Переговори продовжили кординацію зусиль, спрямованих на завершення війни в Україні та створення умов для тривкого миру, зокрема підтримку надійних гарантій безпеки як складової будь-якого врегулювання. Спільна мета полягає в тому, щоб виробити практичну й взаємопідсилювальну систему безпеки, яка зміцнить довгострокову безпеку України та створить довіру, потрібну для досягнення врегулювання шляхом переговорів.

«Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність і самостійність у ухваленні рішень, а також забезпечувати Україні надійні гарантії безпеки», – йдеться в його дописі в X.

Американський спецпредставник додав, що поряд із головним зосередженням на тривалому мирі обговорення охопило й те, як розбудовувати наявні європейські інституції та угоди у сфері безпеки після завершення війни в Україні.

10:34. Розпочався тристоронній формат Україна – США – Росія, повідомив очільник делегації Рустем Умєров.

«На порядку денному – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру. Працюємо відповідно до завдань, визначених Президентом України», – сказав він.

9:33. Умєров повідомив про проведення першої зустріч – з європейськими партнерами.

Фото: Рустем Умєров Telegram Перемовини з європейськими представниками

«Перша зустріч – з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів», – сказав він.

Після цього буде тристороння зустріч зі США і Росією.

9:01. Голова Офісу президента Кирило Буданов вранці 10 листопада опублікував фото після прибуття до ОАЕ разом з заступником Сергієм Кислицею та представником ГУР Вадимом Скібіцьким. «Довга дорога, попереду багато складної роботи, але головне – потрібні конкретні результати», – написав він у Telegram.

Мета перемовин

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Рустем Умєров окреслив ціль: «Наші ключові пріоритети – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки», – сказав він.

Джаред Кушнер і Стів Віткофф, які представляють США, казали, що цей раунд буде зосереджено на повоєнних безпекових занепокоєннях і України, і Росії.

«Важливою частиною цього процесу є заохочення всіх сторін почати серйозно замислюватися над тим, що буде після війни», – сказав Кушнер у дописі в X.

За його словами, робота зосереджена на чотирьох взаємопов'язаних пріоритетах: припинення бойових дій; вироблення надійних повоєнних гарантій безпеки та домовленостей, які зменшать ризик відновлення конфлікту; підготовка комплексного плану економічного розвитку й добробуту для України; а також просування гуманітарних заходів, покликаних полегшити страждання й подолати людські наслідки цієї війни.

BBC з посиланням на анонімного американського посадовця пише, що Київ і Москва приватно продемонстрували «трохи гнучкості» в питанні контролю над українським сходом в повоєнний період.

«Вони не вирішать питання Донеччини й територіальне питання, доки не знатимуть, якою буде архітектура безпеки після війни. І майте на увазі: ми не зможемо остаточно узгодити одне без іншого» , – сказав посадовець.

Bloomberg з посиланням на американського посадовця, що говорив анонімно, пише, що переговори матимуть дві сесії. Перша – присвячена моніторингу за режимом припинення вогню і повоєнній безпеці. Йдеться про механізми безпекових консультацій, кризові комунікації та деескалаційні заходи.

Друга сесія стосуватиметься територіальних питань.

Один зі співрозмовників агентства повідомив, що Штати попросили в Росії погодитися на надання американських та європейських гарантій безпеки Україні, подібних до Статтей 4 і 5 Договору про НАТО, відповідно до яких напад на одного союзника означає атаку на всіх.

Безпосередню участь у переговорах братимуть три сторони, але європейські партнери також присутні в Еміратах. Це представники Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії та Єврокомісії і НАТО.

«Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі. Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу», – казав Умєров.

Склад делегацій

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Під час попередніх раундів переговорів у січні Володимир Зеленський затвердив указом склад делегації з 10 людей, однак зараз країну представляють голова СЗР Рустем Умєров, який також фактично є радником з питань нацбезпеки (NSA), голова ОП Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і представник ГУР Вадим Скібіцький.

Росію, як і в попередні рази, представлятиме Владімір Мединський – помічник Владіміра Путіна, два представники МЗС і два представники Генштабу ЗС Росії.

Сполучені Штати будуть представлені спецпредставником Стівом Віткоффом і радником президента Джаредом Кушнером.

Переговори 2025-2026

До літа минулого року тристоронні переговори проходили в Туреччині. Востаннє – в липні 2025-го. Єдиним результатом тих розмов були кілька раундів обміну полоненими. До бажаного результату – тристоронньої зустрічі президентів України, США і Росії та закінчення війни – дійти так і не вдалося, і Росія не поступалася своїми вимогами.

Торішні перемовини були першими контактами України і Росії поза межами гуманітарних питань аж із 2022-го року. Тоді, ще на початку повномасштабного вторгнення, представники країн теж зустрічалися в Туреччині. А до того були зустрічі в Білорусі.

Осінню 2025-го США привезли до Києва план миру, деякі положення якого категорично суперечили українським інтересам. 28-пунктна пропозиція полягала в обмеженні чисельності Збройних Сил України до 600 000 осіб, закріплення в Конституції заборони на вступ до НАТО, відмову від усієї Донецької області і визнання її, а також Криму і Луганської області де-факто російськими на світовому рівні.

Цей план з'явився після таємних консультацій адміністрації Трамп із росіянами, писав Axios. За даними джерел медіа, він був натхненний успішним просуванням президентом Трампом угоди щодо Гази. І Україна, і її європейські партнери висловилися проти цього плану, і Київ активізував дипломатію, аби зрештою почалися тристоронні зустрічі. Вони проходили в Швейцарії і ОАЕ.

Протягом кількох раундів перемовин вдалося напрацювати рамку оновленого плану. Консенсусу не вдалося досягнути з територіальних питань: Росія продовжила вимагати від України вивести війська з вільної частини Донецької і Луганської областей і фактично закріпити за нею ту територію, яку вона встигла окупувати в Криму, на Донбасі і на півдні. Україна була готова домовлятися про припинення вогню по поточних лініях фронту, але не віддавати вільну територію. США як компроміс пропонували так звану демілітаризовану зону на тій частині Донецької і Луганської областей, яку ворог не встиг окупувати.

Станом на кінець грудня Володимир Зеленський казав, що погоджено 90 % плану миру і 100 % гарантій безпеки для України. Про гарантії і план відновлення України після війни обговорення йшли зі США та Європою.

В лютому, після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, зустрічі зупинилися. Україна неодноразово закликала до їх відновлення, але США фокусувалися на Близькому Сході та внутрішніх питаннях, а Росія, як і раніше, готовності до конструктиву не демонструвала.

Зрештою після того, як Стів Віткофф з'їздив до України, а потім – до Росії, було домовлено про відновлення тристороннього формату.