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Британія виділить 90 млн фунтів на дрони та системи стеження для протидії підводним загрозам з боку Росії

Автономні системи з сенсорами дозволять Королівському флоту виявляти російські підводні човни та захищати критичну інфраструктуру.

Британія виділить 90 млн фунтів на дрони та системи стеження для протидії підводним загрозам з боку Росії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Велика Британія інвестує 90 млн фунтів стерлінгів (близько 121 млн доларів) у безпілотники, сенсори та системи штучного інтелекту для протидії підводним загрозам з боку Росії. 

Про це повідомив уряд країни, пише Reuters.

Нові технології мають посилити можливості Королівського флоту з моніторингу ситуації в Північній Атлантиці та захисту критичної інфраструктури. Йдеться про створення мережі автономних систем, оснащених сучасними сенсорами. Вони працюватимуть як єдиний комплекс спостереження, що дозволить ефективніше виявляти та відстежувати активність підводних човнів.

Що передувало?

У квітні Велика Британія повідомляла про розгортання військових кораблів для стримування російських підводних човнів. За даними британської сторони, ті понад місяць перебували у британських водах та поблизу них.

Тоді Лондон попередив Москву, що будь-які спроби пошкодити підводні кабелі або трубопроводи матимуть "серйозні наслідки". Росія відкинула ці звинувачення.

На тлі таких загроз країни НАТО протягом останніх років посилюють спостереження за підводними кабелями та трубопроводами. Ці комунікації мають стратегічне значення: підводними кабелями передається більшість світового інтернет-трафіку, а також забезпечується проведення фінансових операцій.

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