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Рубіо: США не планують нових ударів по Ірану, але посилюватимуть економічний тиск

Вашингтон наразі не вважає можливим прийняття вимог Тегерана.

Рубіо: США не планують нових ударів по Ірану, але посилюватимуть економічний тиск
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Парижі заявив, що Вашингтон має варіанти тиску на Іран, які не обмежуються відновленням війни або поступками Тегерану. 

Про це пише Reuters.

Рубіо переконував учасників зустрічі, що нинішня політика економічного тиску працює та обмежує можливості Ірану фінансувати свою діяльність у регіоні. Двоє дипломатів також повідомили, що держсекретар назвав іранську владу "божевільними".

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Заява Рубіо пролунала наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про намір поки утриматися від нових військових ударів по Ірану. На таке рішення вплинули звернення країн регіону, зокрема прем'єр-міністра Катару під час переговорів у Білому домі. 

Водночас Трамп заявив, що США поки зберігатимуть морську блокаду Ірану в Ормузькій протоці. Після зустрічі з Трампом прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані, який виступає одним із ключових посередників у контактах з Іраном, несподівано прибув на зустріч G7 у Парижі. 

Там він провів переговори з представниками європейських країн і Саудівської Аравії. За словами двох європейських дипломатів, катарський прем'єр висловив обережний оптимізм щодо можливості дипломатичного врегулювання кризи без подальшої ескалації.

Адміністрація Трампа розділилась у поглядах щодо Ірану

Водночас у команді Трампа немає єдиної позиції щодо подальших дій. Рубіо, новий керівник апарату Білого дому Стівен Міллер і міністр фінансів Скотт Бессент підтримують збереження жорсткого економічного тиску на Іран. Віцепрезидент Джей Ді Венс, навпаки, виступає за укладення угоди. За словами дипломата, Трамп наразі вважає, що прийнятна домовленість із Тегераном неможлива.

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