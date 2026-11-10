Литва запроваджує перевірки російського зерна: експорт через Клайпеду можуть затримувати на місяці

Через відсутність необхідних лабораторій у країні перевірки можуть тривати довго.

Литва посилює контроль за транзитом зерна з Росії та Білорусі через свій порт Клайпеди. З наступного тижня партії пшениці, ячменю, соняшникового насіння та кукурудзи не проходитимуть митне оформлення, доки не будуть готові результати перевірки їхнього походження.

Про це повідомив Reuters представник Міністерства сільського господарства Литви.

Такі заходи мають допомогти виявляти зерно, яке Росія могла вивезти з тимчасово окупованих українських територій. Литовська сторона почала перевіряти вантажі з Росії та Білорусі ще у вересні, оскільки підозрювала, що частина продукції має українське походження.

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Лабораторні дослідження можуть тривати два місяці або довше, бо в країні немає лабораторії, здатної провести необхідні аналізи, тому зразки доводиться відправляти за кордон.

Якщо з'ясується, що заявлене походження зерна неправдиве, вантаж зобов'яжуть повернути або знищити. Усі витрати на зберігання, перевірку, повернення чи знищення продукції оплачуватимуть експортери.

Контекст

Санкції Європейського Союзу забороняють імпорт російського зерна, але не поширюються на його транзит через територію країн блоку.

Країни Балтії прагнуть повністю зупинити транзит російського та білоруського зерна через свої порти. Минулого місяця Естонія, Латвія та Литва запропонували запровадити відповідну заборону на рівні ЄС. Естонія вже запровадила власні обмеження.

Раніше Україна, Велика Британія та Латвія домовилися спільно відстежувати українське зерно, яке Росія незаконно вивозить із тимчасово окупованих територій. Для цього країни впроваджують схему верифікації зерна (GVS), що завдяки ізотопному та хімічному аналізам дає змогу встановлювати географічне походження пшениці, кукурудзи, ячменю та насіння соняшнику. Система має допомогти виявляти вантажі з неправдивими даними про походження продукції та не допустити їх продажу на світових ринках.