Правоохоронні органи Польщі за два дні затримали п’ятьох осіб, які виправдовували в соціальних мережах теракт у Кракові.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами речниці польського Міністерства внутрішніх справ Кароліни Галецької, дописи розцінили як потенційну загрозу, а їхніх авторів вирішили затримати, оскільки вони "в певному сенсі могли бути наслідувачами" злочинця.

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Галецька наголосила, що поліція відстежує не лише загальнодоступні соцмережі чи онлайн-форуми, а й даркнет, а також отримує інформацію від своїх джерел.

Що відомо про стрілянину у Кракові?

У суботу, 7 листопада, 24-річний чоловік заїхав автомобілем на площу Ринок у Кракові та відкрив вогонь з автоматичної зброї по випадкових перехожих. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення.

Серед постраждалих були двоє поліцейських і сам нападник, який помер у лікарні в понеділок уранці.Також у квартирі родини чоловіка в місті Островець-Свентокшиський правоохоронці знайшли тіла його батьків та сестри.

Польські правоохоронці отримали доступ до комп’ютера стрілка. На ньому виявили відвідування сайтів, присвячених норвезькому правому екстремісту Андерсу Брейвіку, який у 2011 році влаштував масове вбивство на острові Утея.