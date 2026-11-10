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Операція «Карфаген»: За експосадовця СБУ Дуку внесли 44 млн грн застави

Усього ВАКС призначив 65 млн грн.

Операція «Карфаген»: За експосадовця СБУ Дуку внесли 44 млн грн застави
Сергій Дука
Фото: Transparency International Ukraine

Уже 44 млн грн застави внесли за експосадовця СБУ Сергія Дуку, який фігурує в операції «Карфаген».

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на ВАКС.

6 листопада Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід колишньому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ - тримання під вартою до 2 січня 2027 року з можливістю застави 65 млн грн.

  • Операція «Карфаген», про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням «послуг» з покривання нелегальних колцентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.
  • На записах НАБУ Сергій Дука фігурує під псевдонімом "Акім". За версією слідства, він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" та допомагав йому вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора.
  • Детальніше про операцію «Карфаген» читайте в матеріалі LB.ua.
  • Нещодавно за першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова, якого згадують у нових записах НАБУ у справі "Карфаген", внесли заставу в розмірі 15 млн гривень.
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