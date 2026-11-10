Операція «Карфаген»: За експосадовця СБУ Дуку внесли 44 млн грн застави

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Уже 44 млн грн застави внесли за експосадовця СБУ Сергія Дуку, який фігурує в операції «Карфаген».

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на ВАКС.

6 листопада Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід колишньому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ - тримання під вартою до 2 січня 2027 року з можливістю застави 65 млн грн.

Операція «Карфаген», про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням «послуг» з покривання нелегальних колцентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.

На записах НАБУ Сергій Дука фігурує під псевдонімом "Акім". За версією слідства, він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" та допомагав йому вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора.