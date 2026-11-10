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​На Росії готують удари по об’єктах харчової промисловості в Україні, – джерело в ГУР

Під прицілом можуть опинитися об’єкти виробництва соняшникової та інших рослинних олій, молоко- та маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики тощо.

​На Росії готують удари по об’єктах харчової промисловості в Україні, – джерело в ГУР
наслідки російської атаки на птахофабрику в Дніпропетровській області, фото ілюстративне
Фото: Валентин Резніченко /Телеграм

Росія готує удари по об’єктах харчової промисловості – йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства на території України. 

Про це повідомило джерело LB.ua в ГУР. 

За словами співрозмовника, росіяни планують атакувати об’єкти зберігання та переробки сільськогосподарських культур, зокрема елеваторну та складську інфраструктуру, об’єкти виробництва соняшникової та інших рослинних олій, а також – молоко- та маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчопрому. 

Мета Росії – дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом удару по продовольчій безпеці та через подальшу інформаційну кампанію з деморалізації суспільства, завдати суттєвих збитків економіці нашої держави, зменшити валютні надходження до українського бюджету. 

У розвідці зауважили, що план Москви завдати збитків харчовій промисловості України також спрямований на збільшення частки російського експорту агропродукції – зокрема, до країн Африки, Близького Сходу й Азії.

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