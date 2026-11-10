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Корецький: До кінця листопада Україні треба мати чіткі домовленості з партнерами про підтримку на 2027 рік

Союзників також закликали збільшити внески до Фонду підтримки енергетики і пришвидшити постачання.

Корецький: До кінця листопада Україні треба мати чіткі домовленості з партнерами про підтримку на 2027 рік
глава уряду Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/соцмережі

Уряд працює з партнерами над узгодженням спільного плану фінансування України на 2027 рік. 

Конкретні параметри обговорили на засіданні Керівного комітету Української платформи донорів, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, Україні критично важливо до кінця листопада досягти чітких домовленостей щодо фінансової підтримки на 2027 рік. 

«Високо цінуємо лідерство Європейського Союзу та розраховуємо на спільні рішення всіх міжнародних партнерів для покриття наших фінансових потреб. Важливо також забезпечити безперервність фінансування у 2028 році. Зосередилися й на проходженні зими, зокрема на потребі енергетичного обладнання для швидкого відновлення. Закликав партнерів збільшити внески до Фонду підтримки енергетики та пришвидшити постачання», - зазначив глава уряду.

Також на засіданні комітету ішлося про Конференцію з питань відновлення України, яка наступного року пройде у Таллінні. Корецький наголосив, що «вона має стати конференцією конкретних рішень».

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