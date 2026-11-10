Річна інфляція в Україні прискорилася до 11%

У жовтні базова інфляція також знизилася до 1,4% порівняно із 2,0% у вересні.

Зростання споживчих цін в Україні у жовтні 2026 року сповільнилося до 1,8% після прискорення до 2,1% у вересні з 0,1% у серпні та 0,3% у липні.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що в жовтні 2025 року було зафіксовано зростання цін на 0,9%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками жовтня 2026 року зросла до 11,0% з 10,0% за підсумками вересня та 8,1% за підсумками серпня.

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У жовтні базова інфляція також знизилася до 1,4% порівняно із 2,0% у вересні. Але з урахуванням того, що у жовтні-2025 вона становила 0,6%, у річному вимірі базова інфляція збільшилася до 9,7% з 8,8% за результатами вересня.

За даними Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,0%. Найбільше (на 10,2%) подорожчали овочі. На 5,5 -1,2% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, рис, сало, кисломолочну продукцію, молоко, сири, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, м’ясо птиці, безалкогольні напої, хліб, масло. Водночас на 4,6% подешевшали яйця, на 0,3% - свинина.

У річному вимірі найбільше зросли ціни на рибу (+23,6%), а також на хліб і хлібопродукти (+21,3%).

Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,3% відбулося в основному через підвищення тарифів на водопостачання на 10,1%, каналізацію - на 8,8%.

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 1,7% насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,0% та фармацевтичну продукцію - на 1,7%.

Відбулося подорожчання палива та мастил на 5,3% і проїзду в транспорті на 2,0%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,8%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 2,3%.