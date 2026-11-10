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Росіяни атакували сміттєвоз у Краматорську: один комунальник загинув, ще один дістав поранень

Учора російський FPV-дрон також ударив по автівці, в результаті загинув працівник КАТП. 

Росіяни атакували сміттєвоз у Краматорську: один комунальник загинув, ще один дістав поранень
Фото: Краматорська МВА

Російський безпілотник атакував автомобіль комунального підприємства у Краматорську. В результаті один працівник загинув, ще один дістав поранення.

Про це повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко. 

Сьогодні об 11:05, російський FPV-дрон із бойовою частиною атакував автомобіль комунального підприємства КАТП 052810.

У момент удару біля сміттєвоза перебували двоє працівників підприємства. Внаслідок атаки підсобний робітник 1987 року народження, загинув. Другий працівник отримав поранення та перебуває у важкому стані в медичному закладі.

"Ворожі війська у Краматорську продовжують цілеспрямовано атакувати людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Комунальники виходять на роботу, щодня ризикуючи своїм життям. Росіяни ж роблять усе, щоб лишити мешканців Краматорська води, світла, тепла, газу та всіх інших базових потреб у послугах. Виконання звичайних робочих обов’язків у місті перетворюється на смертельний ризик", - наголосив Гончаренко. 

Він також повідомив, що вчора російський FPV-дрон вдарив по автівці, в результаті загинув працівник КАТП, чоловік 1969р.н.

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