Лубінець: Для жителів окупованих Олешків готують можливість додаткового виїзду

Для цього необхідно погодити відповідні гуманітарні та безпекові умови.

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Україна працює над можливістю організації додаткового виїзду жителів тимчасово захопленого росіянами міста Олешки на Херсонщині та інших населених пунктів громади.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що після успішного проведення гуманітарної місії до Офісу омбудсмана надходять звернення від мешканців Олешок і Олешківської громади. Люди повідомляють про бажання виїхати на підконтрольну Україні територію.

"Ми продовжуємо збирати та актуалізувати інформацію про кожну таку людину: уточнюємо місцеперебування, стан здоров’я, мобільність, склад сім’ї, наявність документів та потребу в медичному чи спеціальному транспорті. Особливу увагу приділяємо людям похилого віку, маломобільним громадянам, особам з інвалідністю, тяжкохворим та сім’ям із дітьми", - зазначив Лубінець.

Він також повідомив, що для організації додаткового безпечного виїзду необхідно погодити відповідні гуманітарні та безпекові умови.

"Як тільки буде напрацьований безпечний механізм, люди, яких це стосується, отримають необхідну інформацію", - наголосив омбудсман.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках?

З 27 жовтня в окупованих Олешках та прилеглій території діяв гуманітарний режим тиші. Домовленостей про нього досягли за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Режим тривав до вечора 1 листопада.

30 жовтня прибула українська делегація з гуманітарною допомогою. Для евакуації підготували 25 автобусів на 750 місць, зокрема спеціальний транспорт для маломобільних людей.