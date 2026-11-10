Українські захисники зберігають контроль над Куп’янськом, а зміни обстановки стосуються переважно околиць міста.

Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, нині російські війська намагаються просуватися в напрямку Радьківки і Кіндрашівки, щоб створити можливість для заходу з півночі, проте саме місто залишається під контролем Сил оборони.

Речник також зазначив, що противник намагається поповнювати групи, які раніше проникли до Куп’янська, але росіяни стикаються зі значними труднощами під час таких спроб. Крім того, погіршення погодних умов може ускладнювати роботу українських безпілотників і створювати для ворога додаткові можливості для атак.