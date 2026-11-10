Глава МЗС України і очільниця євродипломатії обговорили вступ до ЄС і санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.
За словами міністра, вони обговорили війну в Україні, а також питання досягнення миру, безпеки та вступу України до ЄС.
«Ми також обговорили зміцнення нашої системи протиповітряної оборони, підтримання санкційного тиску на Росію та заходи щодо забезпечення макрофінансової стабільності України. Крім того, я знову підкреслив, що Україна розраховує на відкриття двох переговорних кластерів з ЄС, що залишилися, до кінця поточного року», - зазначив Сибіга.
- 4 листопада Єврокомісія оприлюднила щорічний Звіт щодо України в межах Пакета розширення ЄС, і відповідно до документа, наша держава показала прогрес, заявив глава уряду Сергій Корецьикй.
- За його словами, Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх кластерів, що залишилися. Стан підготовки до вступу покращився у 9 розділах. Це більш ніж удвічі більше, ніж минулого року.
- Тим часом Угорщина попросила додатковий час, щоб опрацювати позиції щодо відкриття двох останніх переговорних кластерів України з ЄС.