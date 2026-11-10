Глава МЗС України і очільниця євродипломатії обговорили вступ до ЄС і санкції проти Росії

Також ішлося про потребу України в ППО.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.

За словами міністра, вони обговорили війну в Україні, а також питання досягнення миру, безпеки та вступу України до ЄС.

«Ми також обговорили зміцнення нашої системи протиповітряної оборони, підтримання санкційного тиску на Росію та заходи щодо забезпечення макрофінансової стабільності України. Крім того, я знову підкреслив, що Україна розраховує на відкриття двох переговорних кластерів з ЄС, що залишилися, до кінця поточного року», - зазначив Сибіга.