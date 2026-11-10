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Мінфін залучив до держбюджету понад 7,5 млрд грн від продажу облігацій

Понад 5 млрд грн принесли облігації в гривні строком обігу 2,6 року з дохідністю 11,80% річних.

Мінфін залучив до держбюджету понад 7,5 млрд грн від продажу облігацій
Міністерство фінансів
Фото: Макс Левин

Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 7,57 млрд під час чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це ідеться в повідомленні пресслужби Мінфіну.

Гривневі облігації зі строком обігу 1,2 року під 15,06% річних принесли бюджету 1,969 млрд грн. Ще 5,605 млрд грн надійшли від розміщення гривневих паперів строком на 2,6 року з дохідністю 11,80% річних.

За інформацією Мінфіну, від початку цього року держава отримала від продажу облігацій понад 373,09 млрд грн, а з початку повномасштабної війни ця сума сягнула майже 2,40 трлн грн. 

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