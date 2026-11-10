Близько 1,6 мільйона українських дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, залишаються під ризиком депортації та примусового переміщення до Росії.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив під час презентації спеціальної доповіді, передає «Укрінформ».

За словами омбудсмана, становити точну кількість депортованих дітей надзвичайно складно, однак ще у 2022 році кілька російських джерел повідомляли про вивезення понад 744 тисяч дітей із ТОТ до Росії.

Наразі на підконтрольній Україні території верифікували дані про злочини російської армії проти дітей. Зокрема, окупанти вбили 770 дітей, ще 3018 дістали поранення, 2349 вважаються зниклими безвісти, а 23 постраждали від сексуального насильства. Офіційно підтверджено 20 651 випадок депортації або примусового переміщення.

Лубінець підкреслив, що через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій Україна не може повністю встановити й перевірити кількість дітей, які там загинули, зазнали поранень чи зникли безвісти.