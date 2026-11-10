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МЗС перевіряє інформацію про українців у масштабних ДТП в Болгарії

Наразі про потерпілих співгромадян невідомо.

МЗС перевіряє інформацію про українців у масштабних ДТП в Болгарії
масштабна ДТП у Болгарії
Фото: БГНЕС

У Міністерстві закордонних справ наразі не мають інформації про загиблих чи поранених громадян України внаслідок двох масштабних ДТП на автомагістралі «Тракія» в Болгарії, передає «Укрінформ».

У дипломатичному відомстві додали, що посольство України в Болгарії тримає постійний контакт із компетентними болгарськими органами і продовжує моніторити ситуацію.

  • Як відомо, у Болгарії внаслідок масштабної ланцюгової аварії на автомагістралі "Тракія" загинули щонайменше 12 людей, ще 46 дістали поранення. 
  • ДТП сталася вранці 10 листопада в умовах густого туману. За попередньою інформацією МВС, видимість на окремих ділянках автомагістралі різко знизилася до 10 метрів.
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