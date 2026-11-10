МЗС перевіряє інформацію про українців у масштабних ДТП в Болгарії

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У Міністерстві закордонних справ наразі не мають інформації про загиблих чи поранених громадян України внаслідок двох масштабних ДТП на автомагістралі «Тракія» в Болгарії, передає «Укрінформ».

У дипломатичному відомстві додали, що посольство України в Болгарії тримає постійний контакт із компетентними болгарськими органами і продовжує моніторити ситуацію.