МЗС перевіряє інформацію про українців у масштабних ДТП в Болгарії

У Міністерстві закордонних справ наразі не мають інформації про загиблих чи поранених громадян України внаслідок двох масштабних ДТП на автомагістралі «Тракія» в Болгарії, передає «Укрінформ».
У дипломатичному відомстві додали, що посольство України в Болгарії тримає постійний контакт із компетентними болгарськими органами і продовжує моніторити ситуацію.
- Як відомо, у Болгарії внаслідок масштабної ланцюгової аварії на автомагістралі "Тракія" загинули щонайменше 12 людей, ще 46 дістали поранення.
- ДТП сталася вранці 10 листопада в умовах густого туману. За попередньою інформацією МВС, видимість на окремих ділянках автомагістралі різко знизилася до 10 метрів.