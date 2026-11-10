У Верховній Раді 10 листопада відкрили фотовиставку «Захистити право дитини на безпечну дорогу», присвячену дітям, які загинули в дорожньо-транспортних пригодах.

Експозицію приурочили до Всесвітнього дня пам’яті жертв ДТП та Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Її мета — привернути увагу депутатів до дитячої смертності на дорогах та необхідності посилити відповідальність за небезпечні порушення правил дорожнього руху.

На виставці представлені фотографії та історії дітей, які загинули в ДТП, обставини аварій, а також запропоновані законодавчі зміни. Матеріали підготували у співпраці з головою ГО «Матері дітей, що постраждали в ДТП» Оксаною Триндей.

Серед причин смертельних аварій організатори називають небезпечну поведінку водіїв, зокрема перевищення швидкості, а також недостатню відповідальність за систематичні порушення ПДР.

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«5 червня загинув наш 12-річний син Гріша. Він не здійснив жодної помилки — повертався додому зі школи, користувався підземним переходом. Автомобіль на швидкості 150 км/год влетів усередину підземного переходу і вбив чотирьох людей», — розповів батько загиблого Олексій Глушич.

За його словами, водії часто сприймають небезпечні порушення як звичайну поведінку на дорозі, оскільки не очікують серйозних наслідків.

«Якщо людина раз за разом грубо порушує правила, очевидно, штрафу їй недостатньо. Вона має втратити право кермувати. А якщо сідає за кермо попри заборону — має сісти у в’язницю», — додав Глушич.

На підтримку посилення відповідальності Руслан Стефанчук та понад 50 народних депутатів подали поправки до законопроєкту №15358. Їх напрацювали спільно експерти коаліції громадських організацій «За безпечні дороги в Україні», юристи та батьки дітей, які загинули в ДТП.

Фото: ГО «Центр громадянського представництва «Життя»

Поправки, зокрема, передбачають:

п’ять рівнів відповідальності за перевищення швидкості — від 1020 грн за перевищення більш ніж на 10 км/год до 6800 грн за перевищення більш ніж на 80 км/год;

зниження порогу, з якого настає штраф за перевищення швидкості, з понад 20 до понад 10 км/год;

штраф 17 000 грн за четверте значне перевищення швидкості понад 40 км/год протягом року та позбавлення права керування на 6–12 місяців за п’яте;

позбавлення права керування на 6–12 місяців за систематичні небезпечні порушення — зокрема проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушення правил проїзду пішохідних переходів, обгону та ненадання переваги пішоходам;

посилення кримінальної відповідальності за порушення ПДР, які спричинили ДТП із загиблими або тяжкими наслідками, зокрема у разі повторного правопорушення;

кримінальну відповідальність за систематичне керування автомобілем після позбавлення права керування — якщо водія протягом року щонайменше двічі притягували за це до відповідальності.

«Мета цих змін — зупиняти небезпечну поведінку на дорозі до того, як вона призведе до трагедії. Йдеться про перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, небезпечний обгін і ненадання переваги пішоходам», — зазначила голова правління ГО «Життя» Оксана Левицька.

У 2025 році внаслідок ДТП в Україні загинули 3249 людей, ще 31 898 отримали травми.

Організатори закликали профільний парламентський комітет врахувати запропоновані поправки до другого читання законопроєкту №15358, а народних депутатів — підтримати їх під час голосування.

Фотовиставка працюватиме в кулуарах другого поверху Верховної Ради до 15 листопада.