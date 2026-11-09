Унаслідок російського удару знищено центр для дітей з інвалідністю на Полтавщині

Про знищення закладу повідомила його засновниця, керівниця та голова громадської організації «Інклюзія без обмежень» Анна Андрієнко.

Унаслідок російської атаки безпілотників на Кременчук увечері 8 листопада зруйновано спеціалізований дитячий центр «Колібрі», який дев’ять років працював із дітьми з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

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«Девʼять років праці. Все згоріло... Там не було військових! Дитячий центр для дітей з інвалідністю і 3 житлових квартири», — написала вона.

Центр «Колібрі» займався розвитком, реабілітацією та соціалізацією дітей з інвалідністю й особливими освітніми потребами. Унаслідок влучання та пожежі знищені навчальні класи, кабінети корекції, методичні матеріали та спеціалізоване реабілітаційне обладнання.

Що відомо про атаку на Кременчук

Увечері 8 листопада російські війська атакували Кременчук Полтавської області безпілотниками. За інформацією Полтавської обласної військової адміністрації та ДСНС, зафіксовано влучання на кількох цивільних об’єктах.

Під ударом опинилися житлова забудова та будівля готелю, де виникли масштабні пожежі. Також пошкоджень зазнало приватне підприємство у Кременчуцькому районі.

За уточненою інформацією, унаслідок атаки травмувалися семеро людей, серед них — 16-річний підліток. Хлопець дістав тяжкі поранення та був госпіталізований. Іншим постраждалим медичну допомогу надали на місці або в медичних закладах.

Під час ліквідації наслідків обстрілу та гасіння пожеж рятувальники ДСНС врятували 15 жителів.