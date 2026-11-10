На Буковині викрили наркобізнес на мільйони доларів

На Буковині судитимуть подружжя інтернет-дилерів. 23-річний житель Хотина разом зі своєю 20-річною дружиною організували незаконний продаж наркотиків і психотропів по Україні через телеграм-канал.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Чернівецької області.
Замовлення фігуранти приймали онлайн, а збували товар поштовими відправками та залишали у схованках на території області.
Правоохоронці задокументували відправлення 25 посилок із Alpha-PVP до різних регіонів України.
Окрім поштових відправлень, фігуранти збували наркотики, облаштовуючи на території Буковини наркотичні закладки та передаючи клієнтам координати й фотографії місць схованок.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили PVP, амфетамін та канабіс вагою близько 9,5 кілограма. Відповідно до висновків експертів, понад 7 кг із цієї маси становить особливо небезпечна психотропна речовина – Alpha-PVP. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить понад 5 мільйонів гривень.