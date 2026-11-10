На Київщині посилять режим світломаскування. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні Ради оборони області.
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Місцева влада має опрацювати з бізнесом, комунальним та житловим секторами посилення режиму світломаскування.
Був запит від військових на відповідне рішення. Це має ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей.
"Також, що є побічною метою, це створює основу для більш відповідального ставлення до використання електроенергії. Всі розуміють, які виклики постали перед енергосистемою в цей час", - зазначив Ткаченко.