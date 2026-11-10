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Європейська аудиторська палата рекомендувала Єврокомісії посилити боротьбу з обходом санкцій проти РФ

Низка країн недостатньо контролює дотримання санкційного режиму.

Європейська аудиторська палата рекомендувала Єврокомісії посилити боротьбу з обходом санкцій проти РФ
санкції ЄС
Фото: detector.media

Продукція із країн Євросоюзу продовжує потрапляти в РФ, а окремі держави-члени застосовують санкційні обмеження з різною суворістю. 

Про це свідчить новий звіт Європейської аудиторської палати, передає БГНЕС.

Згідно з документом, із 202 компонентів, виявлених у російських дронах та ракетах, лише вісім потрапили з ЄС напряму, однак 145 походять із західних ланцюгів постачання. Попри те, що пряму торгівлю продукцією подвійного призначення з 2023 року практично припинено, Росія успішно отримує європейські деталі через треті країни, такі як Казахстан, Туреччина і Вірменія, а також через нові хаби в Малайзії та Таїланді.

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Наприклад, Казахстан до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну майже не імпортував шарикопідшипники, але ось, наприклад, 2025 року цієї продукції завезли в країну на 58 млн євро, перенаправивши потім частину товару до Росії та Білорусі на суму 34 млн євро.

ЄС намагається припинити подібну практику, вносячи підозрілі компанії до чорних списків у третіх країнах та забороняючи їм отримувати компоненти, що підпадають під санкції. Проте ці заходи постійно відстають від способів їх обходу. Як тільки компанія потрапляє до списку, на її місці відразу з'являється інша.

Основні претензії аудиторів спрямовані на самі держави ЄС. У звіті є приклад, коли митники Польщі й Литви заблокували вантаж для Росії, який Італія початково дозволила з «гуманітарних міркувань». Після повернення вантажу до Італії місцева влада знову оформила його та відправила до Росії через італійський порт.

Водночас балтійські країни, Польща, Фінляндія і Хорватія підтримують суворий контроль. Лише Латвія у 2024 році відмовила у вивезенні товарів за межі ЄС у 2100 випадках. У Болгарії з 2022 року не зафіксували жодного порушення торговельних санкцій щодо товарів, які прямують транзитом з інших країн блоку.

Європейська аудиторська палата рекомендувала Єврокомісії посилити контроль за національними митними органами та чіткіше формулювати санкційні рішення, аби перекрити лазівки для зловживань.

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