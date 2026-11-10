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Біля узбережжя Гватемали стався землетрус

Поштовхи відчули жителі сусідніх Сальвадору і Нікарагуа.

Біля узбережжя Гватемали стався землетрус
Гватемала
Фото: EPA/UPG

Вранці 10 листопада біля узбережжя Гватемали стався землетрус магнітудою 5,6 бала.

Через це в столиці країни місті Гватемалі жителі відчули, як трясуться будівлі, повідомляє Геологічна служба США (USGS), передає Reuters.

За даними відомства, підземні поштовхи зафіксували за 43 кілометри на південь від прибережного міста Пуерто-Сан-Хосе на глибині 35 кілометрів.

Місцева влада не повідомляла про серйозні руйнування чи постраждалих. Уряд Гватемали закликав громадян зберігати спокій і дотримуватися рекомендацій офіційних служб.

Землетрус також відчули жителі сусідніх Сальвадору і Нікарагуа. Влада Сальвадору зазначила, що загрози цунамі немає.

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