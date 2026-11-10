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Зеленський обговорив із делегацією перебіг переговорів в Абу-Дабі

Президент зазначив, що тристоронній формат "був конструктивним та доволі змістовним". 

Зеленський обговорив із делегацією перебіг переговорів в Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський обговорив із українською делегацією перебіг тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. 

Про це він повідомив у Telegram

"Сьогодні перший день зустрічей в Абу-Дабі – спочатку була розмова з європейськими та американськими партнерами, потім – тристоронній формат між нашою, американською та російською делегаціями. Вдячний усім партнерам України за підтримку", - зазначив Зеленський.

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Він розповів, що тристоронній формат "був конструктивним та доволі змістовним". 

"Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків", - наголосив президент.

Зеленський визначив завдання для подальшого діалогу – як в тристоронньому форматі завтра, так і загалом надалі цими днями з представниками Президента Америки та представниками Європи. 

"Головне – реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота. Дякую Американській стороні за організацію цих перемовин та Еміратам за надійний переговорний майданчик", - додав президент. 

  • Очікується, що переговори поновляться 11 листопада зранку. Президент Володимир Зеленський вже коротко обговорив з українською делегацією перебіг тристоронніх переговорів.
  • Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори були "дуже продуктивними", але зазначив, що "попереду ще багато роботи". 
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