Зеленський обговорив із делегацією перебіг переговорів в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський обговорив із українською делегацією перебіг тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.
Про це він повідомив у Telegram.
"Сьогодні перший день зустрічей в Абу-Дабі – спочатку була розмова з європейськими та американськими партнерами, потім – тристоронній формат між нашою, американською та російською делегаціями. Вдячний усім партнерам України за підтримку", - зазначив Зеленський.
Він розповів, що тристоронній формат "був конструктивним та доволі змістовним".
"Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків", - наголосив президент.
Зеленський визначив завдання для подальшого діалогу – як в тристоронньому форматі завтра, так і загалом надалі цими днями з представниками Президента Америки та представниками Європи.
"Головне – реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота. Дякую Американській стороні за організацію цих перемовин та Еміратам за надійний переговорний майданчик", - додав президент.
- Як повідомлялося, сьогодні в Абу-Дабі розпочалися дводенні переговори команд України, США і Росії. Це перша тристороння очна зустріч країн із лютого.
- Очікується, що переговори поновляться 11 листопада зранку. Президент Володимир Зеленський вже коротко обговорив з українською делегацією перебіг тристоронніх переговорів.
- Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори були "дуже продуктивними", але зазначив, що "попереду ще багато роботи".