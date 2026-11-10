Рубіо назвав переговори в Абу-Дабі "продуктивними", але зазначив, що попереду "багато роботи"

Держсекретар США також наголосив, що важливо, аби до перемовин долучилася Європа.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Парижі, передає Sky News та "Європейська правда".

Водночас, Рубіо наголосив, що попереду ще "багато роботи".

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"Очевидно, попереду ще багато роботи. Це не те, що може бути вирішено протягом найближчих 24 годин", – сказав він.

Рубіо також наголосив, що важливо, аби до перемовин долучилася Європа.

"Наша мета – розширити тристоронній формат, щоб за столом переговорів були представлені не лише США, Україна та Росія, а і європейці", – зазначив держсекретар США.

Також у нього запитали, чи серйозно ставляться російські перемовники, які прибули в Абу-Дабі, до припинення війни.

"Саме це ми й перевіряємо", – відповів Рубіо.