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Рубіо назвав переговори в Абу-Дабі "продуктивними", але зазначив, що попереду "багато роботи"

Держсекретар США також наголосив, що важливо, аби до перемовин долучилася Європа. 

Рубіо назвав переговори в Абу-Дабі "продуктивними", але зазначив, що попереду "багато роботи"
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Парижі, передає Sky News та "Європейська правда".

Водночас, Рубіо наголосив, що попереду ще "багато роботи".

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"Очевидно, попереду ще багато роботи. Це не те, що може бути вирішено протягом найближчих 24 годин", – сказав він.

Рубіо також наголосив, що важливо, аби до перемовин долучилася Європа. 

"Наша мета – розширити тристоронній формат, щоб за столом переговорів були представлені не лише США, Україна та Росія, а і європейці", – зазначив держсекретар США.

Також у нього запитали, чи серйозно ставляться російські перемовники, які прибули в Абу-Дабі, до припинення війни.

"Саме це ми й перевіряємо", – відповів Рубіо.

  • Як повідомлялося, сьогодні в Абу-Дабі розпочалися дводенні переговори команд України, США і Росії. Це перша тристороння очна зустріч країн із лютого.
  • Очікується, що переговори поновляться 11 листопада зранку. Президент Володимир Зеленський вже коротко обговорив з українською делегацією перебіг тристоронніх переговорів.
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