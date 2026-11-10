Танкер із російським дизелем розвернувся на шляху до США

Танкер із російським дизпаливом, який прямував до США, розвернувся приблизно за 400 миль від Нью-Йорка.

Це посилило невизначеність щодо поставок на американський ринок, пише Bloomberg із посиланням на портовий звіт і дані відстеження суден.

Судно Agioi Fanendes, яке перевозить близько 40 тисяч метричних тонн дизеля з наднизьким вмістом сірки (майже 300 тисяч барелів), почало віддалятися від східного узбережжя США та з понеділка рухається зигзагоподібним курсом.

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За даними систем відстеження, жоден танкер із російським дизелем досі не дістався Штатів.

Наприкінці жовтня судно Agioi Fanendes вийшло з російського балтійського порту Приморськ, вказавши пунктом призначення Нью-Йорк, але згодом змінило статус на «очікування наказів». Компанія-управитель судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd. повідомила, що танкер досі чекає на розпорядження, оскільки порт розвантаження поки не підтвердили. Раніше російське агентство «Інтерфакс» повідомляло, що в межах домовленостей Путіна і Трампа РФ завантажила дизпаливом для США чотири танкери.

Угода мала на меті знизити ціни на пальне перед проміжними виборами у США, хоча демократи вважали її вплив надто обмеженим. Водночас існують сумніви, чи зможе Росія експортувати обіцяні обсяги дизеля на тлі відновлення українських атак на російські нафтопереробні заводи.

За підрахунками Bloomberg, із початку листопада під удари потрапили шість російських НПЗ, загальна проєктна потужність яких становить близько 1,7 млн барелів на добу. Наприкінці жовтня віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявляв, що у листопаді Росія планує експортувати на світові ринки понад 2 мільйони тонн дизеля, проте визнав, що українські атаки можуть скоротити доступні обсяги поставок.