На Закарпатській митниці викрили систематичне контрабандне ввезення в Україну діамантів, дорогоцінного каміння та ексклюзивних ювелірних виробів з-за кордону.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, група осіб упродовж 2022-2026 років здійснювала незаконну діяльність, до якої був залучений чинний працівник Закарпатської митниці. Він разом із дружиною забезпечував переміщення коштовностей через державний кордон із приховуванням від митного контролю.
Надалі діаманти, інше дорогоцінне каміння та ексклюзивні ювелірні вироби, зокрема прикраси з рідкісними природними діамантами, реалізовували під власним брендом через ювелірний бутик у Києві, що належить організаторам схеми.
Під час обшуків автомобіля, ювелірної майстерні та бутика правоохоронці вилучили дорогоцінне каміння та ювелірні вироби орієнтовною вартістю понад 1 млн доларів США.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.