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Правоохоронці викрили канал контрабанди діамантів з ОАЕ за участю митника

Коштовності перевозили через пункти пропуску Закарпатської митниці, пізніше реалізовували під власним брендом через ювелірний бутік у Києві.

Правоохоронці викрили канал контрабанди діамантів з ОАЕ за участю митника
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

На Закарпатській митниці викрили систематичне контрабандне ввезення в Україну діамантів, дорогоцінного каміння та ексклюзивних ювелірних виробів з-за кордону.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, група осіб упродовж 2022-2026 років здійснювала незаконну діяльність, до якої був залучений чинний працівник Закарпатської митниці. Він разом із дружиною забезпечував переміщення коштовностей через державний кордон із приховуванням від митного контролю. 

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Надалі діаманти, інше дорогоцінне каміння та ексклюзивні ювелірні вироби, зокрема прикраси з рідкісними природними діамантами, реалізовували під власним брендом через ювелірний бутик у Києві, що належить організаторам схеми.

Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Під час обшуків автомобіля, ювелірної майстерні та бутика правоохоронці вилучили дорогоцінне каміння та ювелірні вироби орієнтовною вартістю понад 1 млн доларів США.

Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.

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