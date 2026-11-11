Руйнувань зазнали 109 цивільних об’єктів, з них 95 житлових будинків.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За 10 листопада росіяни вбили двох жителів Донеччини – у Краматорську і Слов'янську.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 5 людей отримали поранення: четверо у Краматорську та одна у Слов’янську.

Реклама

Як повідомили у Національній поліції, за минулу добу зафіксовано 1 579 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Святогірськ, Слов’янськ, села Іверське, Майдан, Привілля, Юріївське.

Руйнувань зазнали 109 цивільних об’єктів, з них 95 житлових будинків.

Наслідки обстрілу росіянами Донецької області

По Слов’янську ворог вдарив дронами і трьома бомбами: двома КАБ-250 і КАБ-500. Є загиблий і поранений. Пошкоджено 24 багатоквартирних і 4 приватних будинки, дві адмінбудівлі, СТО, 5 цивільних авто.

Краматорськ зазнав 12 атак, переважно FPV-дронами. Одна людина загинула, четверо дістали травми. Пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, торговий павільйон, об’єкт інфраструктури, цивільну вантажівку.

У Дружківці пошкоджено приватний будинок, у Святогірську – корпус лаври, в Іверському – 61 приватний будинок, у Привіллі – три будинки.

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4472 і поранили 10983. Це цифри подані без урахування Маріуполя та Волновахи.

Російські війська протягом 9 листопада18 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще одна дістала поранення.